Европейските страни започнаха да въвеждат революционния предупредителен пътен знак P-33, който информира водачите за навлизане в райони с ограничена видимост. Новият символ има за цел да повиши пътната безопасност чрез по-ясно визуално решение, което заменя досегашните неефективни обозначения.

Първоначално концепцията за новия символ е разработена във Франция, където експертите по сигурност стигат до извода, че старите пиктограми вече не отговарят на съвременните изисквания. След това Испания бързо поема инициативата и официално формализира новия индекс P-33. При предишните обозначения автомобилът беше обграден от точки, което често предизвикваше объркване сред шофьорите с други видове заплахи на пътя. За разлика от тях, новият дизайн залага на силует на кола, преминаващ в хоризонтални ивици, което ясно символизира мъгла или гъст смог напред.

Външно P-33 запазва формата на класически предупредителен знак – бял триъгълник с червена рамка, в който е разположен стилизираният образ на разтварящата се в ленти кола. Този подход позволява на водача веднага да разбере, че предстои участък с лоша видимост заради мъгла, дим, смог или други специфични метеорологични условия. На много места за подобни ситуации до момента се използваше общ знак с допълнителна текстова табела. Този метод обаче се счита за по-малко ефективен, тъй като принуждава шофьора да чете дребен текст, което разсейва вниманието му от пътното платно.

Основното предимство на знака P-33 е неговата изключителна лекота на възприятие. За разлика от абстрактния удивителен знак, този символ е напълно ясен и разбираем дори за шофьори, които не говорят езика на съответната държава. Това го прави изключително важен за транзитните европейски маршрути и международния транспорт пише automedia.investor.bg. Според експертите, на водача е необходима само частица от секундата, за да разпознае правилно знака и да предприеме незабавни предпазни действия – да намали скоростта на движение, да увеличи дистанцията до предния автомобил или да включи съответните фарове за мъгла.