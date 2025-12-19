Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!

© Водещите на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова и Златимир Йочев вероятно ще напуснат формата през януари. Според информации от нюзрума смяната на водещите се представя като част от промяна в публицистичните формати на телевизията.



Цънцарова и Йочев са едни от знаковите лица на телевизията. Цънцарова редовно влиза в директен сблъсък по неудобни въпроси с редица политически фигури и не се притеснява да заема позиции.



Към момента не е ясно дали водещите ще останат в телевизията начело на други предавания или позиции. Към момента няма официална позиция на медията, пише "Сега".