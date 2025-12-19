ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:40
Водещите на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова и Златимир Йочев вероятно ще напуснат формата през януари. Според информации от нюзрума смяната на водещите се представя като част от промяна в публицистичните формати на телевизията. 

Цънцарова и Йочев са едни от знаковите лица на телевизията. Цънцарова редовно влиза в директен сблъсък по неудобни въпроси с редица политически фигури и не се притеснява да заема позиции. 

Към момента не е ясно дали водещите ще останат в телевизията начело на други предавания или позиции. Към момента няма официална позиция на медията, пише "Сега".


19.12.2025 Журналистка: Мария Цънцарова е уволнена
19.12.2025 Ръководството на bTV е предприело стъпки за отстраняването на Мария
Цънцарова
Да, заемаше винаги позиция в полза на Борисов и Шиши и ги защитаваше като женски Матросов. Абсолютен боклук, при това грозен и злобен. Да и намерят работа като бостанско плашило, да плаши птичетата.
