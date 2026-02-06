ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Николаос Цитиридис се появи с провокативна тениска
Интересното е, че са поста си в инстаграм той се появи с тениска с провокативния надпис "Джена или смърт", подчертавайки типичното си чувство за хумор.
Още по-забаното, че много от феновете на певицата Джена се появяват на нейни участия именно със същата тениска с този надпис.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3278
|предишна страница [ 1/547 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Владимир Зомбори: Изкуството отваря теми, които са табу за общест...
12:46 / 06.02.2026
Шокираща новина за метъл феновете: Twisted Sister отменят световн...
09:00 / 06.02.2026
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
07:20 / 06.02.2026
Една зодия ще направи грешка, друга ще бъде в особена ситуация, а...
07:10 / 06.02.2026
Голям празник отбелязваме, близо 20 имена черпят на 6 февруари
07:00 / 06.02.2026
Три зодии се събират с бившите си през февруари
23:00 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS