Нети на 50 години: Решава да не получава подаръци, а да направи благотворителен жест
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:27Коментари (0)408
© bTV
Певицата и актриса Нети празнува юбилей. Как преминава личният ѝ празник?

"Както всичките тези 50 години.  Ей така - хубаво, забавно, без напрежение.  С усмивка, със споделяне на хубави емоции. В момента, в който майка ми и баща ми - тези, които са ме създали, застанаха до мен, всичко беше супер спонтанно, и Дони пееше - аз ги бях прегърнала и се разплаках. Единственото, заради което много, много, много някак си ми стана тъжно,  беше, че тези хора, които са ме възпитали, които са ме направили човек,  моите първи родители – тях ги няма“, сподели пред bTV Нети.

"Да живееш живот, в който наистина отвътре нещата не са подредени и не знаеш защо това е така - наистина е отвратително.  Дори да си с хора, които толкова много те обичат и толкова много се грижат за тебе“, разказа певицата, която е осиновена, но вече е открила своите биологични родители. Сега тя вече се чувства цяла, подредена и обичана.

"Всеки има право да знае от къде е.  Аз винаги съм била обичана“, казва Нети.

"Много бързо, по-скоро бурно премина това да осъзная, да приема.  Обаче когато човек приеме, просто все едно oтгръща нова страница и започваш да четеш.  Той текстът е там“, сподели тя.

За своя рожден ден актрисата решава да не получава подаръци, а да направи благотворителен жест.

"По принцип, когато правим благотворителни неща с Дони, както си е редно, така наистина е редно, не ги обявяваме публично. Но в случая - това е нова организация. Тя се казва "Пристан“ и се е ангажирала с една много чувствителна тема - да помага на тези деца, които вече са тинейджери, големи хора, но нямат нищо, когато излязат от социалните домове.  Това е по-страшно от това да излезеш от затвора.  Защото тогава има къде да се прибереш.  А тези деца, просто само като си го представя, даже не искам и да си го представя - толкова е страшно, излизаш и нямаш нищо.  Те са на 18-19 години. Нито имат дом, нито знаят как да потърсят работа. Нямат подкрепа семейна“, коментира Нети.

"И аз много вярвам в това, като вървиш по собственият си път, да виждаш знаците.  Запознах се това лято с Жени, която е направила тази организация.  И тя ми разказа, тя не очакваше абсолютно нищо.  Аз си казах "Ето това е.  Ето тук трябва да се помогне“, сподели тя.


