Нети: Истината закъсня 43 години, тя никога не каза: "Обичам те"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20
©
"В един определен дълъг период се стараех максимално да се загрозя, за да не ми каже някой, когато съм играла нещо "беше много красива". Това за мен беше най-лошото. Когато бях малка ми се подиграваха, че бях много висока, много слаба, имах големи зъби. После тези негативи работеха в моя полза, когато бях манекенка. Моята майка считаше, че красивата жена е глупава. 50 (говори за възрастта си - бел. ред.) стои стабилно, аз съм половин вековна жена.

Това сподели пред Мон Дьо актрисата и певица Нети Добрева.

"Последните години, като се погледна, казвам: "Добре си, бе. Много, много си добре", коментира тя пред камерите и добави:

"Старая се да съм автентична във всеки момент. Въпреки че когато говорим за жена, артистка, коя си точно ти, никога не е много ясно." 

Тя не пропусна да каже и за детството си и жената, която я е осиновила и отгледала като родна дъщеря:

"Знаех, че има тайна, лъжата беше щадяща, но това не е лъжа, а грижа. Страшно е да знаеш и да се чувстваш луд, гневен, особено в тийнейджърството. Много пъти съм я питала: кажи ми истината, аз не съм твое дете. И сега разбирам, колко ѝ е било болезнено... Тя се е страхувала да ми каже, защото си е мислела, че няма да я обичам. Ние не се прегръщахме много и тя никога не ми е казвала "Обичам те!". Не знам дали тя ще бъде за мен истинската ми майка". 

"Сега бих я прегръщала много. Истината я научих пицария", сподели емоционално Нети. "Беше шокиращо, осъзнаването...Беше най-важно да разбера дали истинската ми майка е била принудена или не ме е искала. Но тя е била принудена и цял живот ме е мислила и затова ѝ простих", заяви Нети пред Мон Дьо.

"Това, че съм женена за Дони, дълги години слагаше някакво клеймо върху мен, че съм хванала дет' се вика "Господ за шлифера", признава Нети, с което предизвика усмивки у Мон Дьо.

"Това дето казват, че е осарник, змиярник..., непрекъснато все ми даваха аз да играя главните роли и това дразнеше".

Нети сподели и защо не показват дъщеря си - Тя е отделна личност и тя трябва да натрупа опит и самочувствие. Тя трябва да си мине по нейния път, защото знае какво я очаква като дъщеря на двама известни.

"Не съм се поддавала на илюзии, че съм голям работа или че съм велика. Майка ми през цялото време не ми казваше нещо хубаво, защото я е била страх да не се възгордея", коментира Нети.


