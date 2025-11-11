Нели от Строево си тръгна с хубава печалба от "Сделка или не"

© Недялка Рангелова от село Строево доказа, че спокойният ум и добрата стратегия могат да бъдат по-силни от напрежението на студийните светлини. В популярното шоу "Сделка или не" тя впечатли както водещия Ненчо Балабанов, така и публиката със своята увереност и умение да взема решения под натиск.



Родена под знака на Лъва и работеща като агроном, Недялка пренесе професионалната си наблюдателност в играта и демонстрира твърдост в критични моменти. Тя последователно отказа няколко атрактивни предложения от банкера: 2000, 2500 и 3000 лева, както и оферта за смяна на своята кутия №3.



Най-напрегнатият момент настъпи, когато в играта останаха три възможни суми: 10 стотинки, 250 лева и 20 000 лева. Банкерът уверено заяви, че ситуацията го "улеснява", а водещият уточни, че никой няма представа къде се крие голямата печалба.



Дори офертата от 2400 лева не разклати Недялка. Тя оцени риска да си тръгне само с 10 стотинки и категорично отсече: "Няма сделка." Следващият избор се оказа решаващ – тя елиминира 10-те стотинки и в играта останаха само 250 лева и 20 000 лева.



Тогава банката повиши офертата до 5500 лева, а Недялка, вече със силна позиция, спокойно заяви: "Има сделка." Оказа се, че в нейната кутия са били само 250 лева, което направи решението и напълно оправдано и стратегически безупречно.



С хладнокръвие и преценка Недялка Рангелова се нареди сред играчите, успели да надхитрят банкера – и то със стил.