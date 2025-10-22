ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не са скарани, а са приятели за секс
По думите на запознатия, Круз и Де Армас не са скъсали, въпреки противоположните информации в медиите. Вместо това те са решили да "преосмислят" отношенията си и да ги превърнат в нещо по-лежерно като приятели с привилегии.
"Том и Ана наистина се радват, че отново работят заедно. Времето, което прекараха разделени, очевидно им се е отразило добре, те са в професионален синхрон и се чувстват комфортно един с друг по начин, който идва от общата им история. На практика вече са се съгласили да бъдат приятели с привилегии", твърди източникът. Същият добавя, че подобно "споразумение" едва ли ще се хареса на "братята" на Круз от сциентологията, но актьорът не обръщал внимание на това, тъй като все още бил "луд" по Ана де Армас.
"Няма напрежение между тях, а само взаимно уважение. Този път са намерили баланс. Том най-накрая се забавлява", допълва.
Първоначалните им планове за брак и деца вече са останали на заден план, разказва друг източник. И двете звезди са признали, че натоварените им графици и постоянните пътувания правят трудно поддържането на стабилна връзка. Близки до двойката описват решението им да не продължават с идеята за сватба като "взаимно съгласие".
Смята се, че двамата изглеждат по-фокусирани върху авантюра без обвързване и върху това, което първоначално ги е събрало - любовта към киното. "Том винаги се е възхищавал на работната етика на Ана. Тя е страстна и безстрашна", споделя още източникът.
Круз, който има 19-годишна дъщеря от бившата си съпруга Кейти Холмс, традиционно поддържа приятелски отношения с някои от бившите си партньорки, включително Никол Кидман. Хора от обкръжението му твърдят, че с годините възгледът му за любовта и връзките се е променил. "Той вече цени повече забавлението и смеха. За него не е задължително всичко да бъде романтично и сериозно", казват близки до актьора, пише Дир.бг.
