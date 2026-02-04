ИЗПРАТИ НОВИНА
Наталия Киселова реши да сложи край на коментарите за външния си вид
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:27
©
Наталия Киселова шашна с коренно различна и женствена визия в тв ефира. Тя се бе разкрасила с грим и изрядно оформена прическа, за която е дала над 5 стотака. Киселова се е оставила в ръцете не коафьор от един от най-луксозните столични салони за красота, който се намира в полите на Витоша. За това свидетелстваха клиентки на скъпарската разкрасителна локация в социалните мрежи.

Явно депутатката от "БСП-Обединена левица“ иска да скъса с образа, който години наред беше дъвкан в социалните мрежи и форумите. Промяната е толкова видима, че дори най-заклетите ѝ критици този път приветстваха промяната. Тя се е подложила на балеаж, тониране и терапия, като цените за тези услуги започват от 250 евро и се покачват в зависимост от състоянието на косата, затова е задължителна предварителната консултация на място.

Според упорити слухове Киселова е взела съвсем съзнателно решение да сложи край на коментарите за външния си вид. Омръзнало ѝ да бъде обсъждана не заради работата, позициите и експертизата ѝ, а заради визията ѝ - липсата на прическа, грим и всякаква суета, демонстриране на небрежен външен вид. И вместо да влиза в обяснителен режим, тя е решила да отнеме на зложелателите любимата им тема и по всяка вероятност планира да се хвърли презглава в новия политически сезон, пишат от "Ретро".

Така Наталия се озовала в един от най-луксозните и лъскави салони за красота в София – място, което не е за всеки. Клиентите там са строго подбрани: съпруги на бизнесмени, дами от корпоративния елит, жени от политическия и шоу хайлайф, където само подстригване и боядисване струва над 160 евра. Именно те първи разпознават Киселова, седнала на стола до тях, и побързаха да напишат във форумите за красота, че редом с тях е била една от най-известните жени в държавата.

Освен това Киселова не си е тръгнала с празни ръце – направила е солиден шопинг за домашна грижа за коса, залагайки на висок клас професионална козметика.

Но трансформацията не спира дотук. Наталия очевидно е решила да вкара грима в ежедневната си рутина – поне когато намери време за това. Тя вече работи с професионалист, който е подбрал точния ансамбъл от макиажи, така че лицето ѝ да изглежда по-младежко, свежо и уверено пред камера. Резултатът е повече от забележителен и няма как да остане незабелязан от зрителите.

По информация от близки до нея източници Киселова е получила и няколко базови урока по самогримиране – практичен ход за човек с натоварен график и внезапни медийни участия. Така тя вече може да се подготви сама, бързо и адекватно, без да прави компромис с визията си.


Още по темата:
Още новини от Любопитни новини:
