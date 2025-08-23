ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наша певица: Всичко приключи до тази среща
"Моят съпруг Митко през живота си никога не е пил алкохол. Със сигурност смятам, че сме едно хубаво стандартно семейство. Запознахме се преди около десетина години, когато неговият баща организираше фестивали в Калофер. Тогава бях още доста мъничка. Знаех само името на Митко, той моето и всичко приключи до тази среща. Докато няколко години по-късно той не дойде и не си ме взе от София и си ме закара на село", заяви тя по време на днешното си участие в "Тази събота и неделя".
Двамата живеят там и днес.
"Живеем в едно прекрасно селце в близост и до Пловдив, и до Асеновград - Болярци. Много си го обичам. Имам нужда от баланс. Обичам динамиката, но и имам нужда от спокойствие. Намерила съм го там", сподели Петя.
