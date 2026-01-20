ИЗПРАТИ НОВИНА
Наша млада актриса се издаде, че именно тя ще изиграе Лили Иванова
Автор: Георги Кирилов 17:11Коментари (0)426
© Instagram
Актрисата Анджелика Джамбазова, добре позната на софийската публика, най-вероятно ще е жената, която ще се превъплъти в легендата на българската естрада Лили Иванова. Кастингът за главната роля в бъдещия филм за примата официално приключи днес.

Преди няколко часа, очевидно нетърпелива да се похвали, Джамбазова публикува стори в своя инстаграм профил, на което изключително много прилича на младата Лили. Кадърът е черно-бял и наподобява снимката, която бе разпространена от екипа по време на кастинга. Джамбазова е отбелязала единствено фотографа на фотоса и нищо повече. 

Анджелика е част от екипа на Сатиричен театър София "Алеко Константинов". Тя завършва НАТФИЗ през 2020 г. и в последния клас на проф. Стефан Данаилов. Тя е на 27 години и идеално се вписва в образа на младата прима. 

В момента участва в шест постановки, в които си партнира успешно с актьори от различни поколения. От повече от година работи и като връзки с обществеността към театъра. 

Анджелика има опит като журналист. Преди години е била водеща на младежки предавания във Радио Варна, откъдето е родом.

Дали това е била просто фототосесия, или пък всъщност е първият кадър от предстоящия филм - предстои да разберем.

Припомняме, че филмът "Лили - любовта е живот" ще проследи различни етапи от личната история на емблематичната за България певица, тръгвайки от най-ранните й години и достигайки до съвременността.


