ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
Публикуваме мнението им без редакторска намеса:
"Относно публикации в някои медии, които спекулират с името на Мария Бакалова във връзка с филма "Лили - любовта е живот", от името на Кey academy - агенцията, представляваща актрисата на територията на България, бихме искали да направим следното уточнение:
Мария Бакалова не е кандидатствала за ролята, не е участвала в кастинг процес и не е водила разговори с екипа на продукцията по темата. Всякакви твърдения, внушения или спекулации, които я свързват с тази продукция, категорично не отговарят на истината.
Мария Бакалова винаги подхожда с уважение към българските културни и филмови проекти и пожелава успех на екипа на филма, както и на актрисите, които предстои да се впуснат в това приключение."
Припомняме, че филмът "Лили - любовта е живот" ще проследи различни етапи от личната история на емблематичната за България певица, тръгвайки от най-ранните и години и достигайки до съвременността.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Цвети от "Хелс китчън" пребита от италианеца! Той: Кръшкаше ми с ...
10:08 / 09.01.2026
Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни с...
09:59 / 09.01.2026
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
17:32 / 08.01.2026
Мъжът, който обикаля пеша света от 27 години, в България се е сбл...
12:14 / 08.01.2026
Две ергенки се изложиха в "Черешката на тортата"
10:24 / 08.01.2026
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но в...
08:26 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS