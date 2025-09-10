ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-красивият турски актьор отново предизвика фурор с появата си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:03Коментари (0)801
©
Джан Яман, един от най-известните актьори в Турция, отново привлeче вниманието на световните медии. Звездата бе отличен с наградата Filming Italy Venice Award на 82-рия филмов фестивал във Венеция – който се състоя в периода 27-6 септември. 

В последните години актьорът гради впечатляваща кариера извън родната си страна, а това отличие показва значимостта му за световната кино индустрия.

Още с пристигането си във Венеция, Джан предизвика голяма вълна от емоции. Множество фенове го посрещнаха с възгласи и аплодисменти. Хора държаха плакати и скандираха името му, създавайки изключително вълнуваща атмосфера, пише Аlbawaba. 

Един забавен момент от появата на Яман бързо се разпространи в социалните мрежи. Докато прави селфи с почитателка, актьорът изпуска телефона си. Той обаче не се стъписва – и успява да го улови буквално с крака си и да го вдигне, без каквито и да е щети по устройството. Сцената бе заснета и публикувана в онлайн платформите. А фенове и последователи оставиха ласкави коментари, определяйки Джан като "готин“, "забавен“ и "непоколебим“.

Наградата, която Яман получи - Filming Italy Venice Award, е престижно отличие, което се връчва на артисти с важен принос към киното и културния обмен. Това е ясен знак за възхода на Яман. През последните години той участва в множество международни проекти и изгражда стабилна кариера в Италия.

Човекът, който го придружаваше на червения килим на кинофестивала във Венеция бе настоящата му приятелка Сара Блум, известен продуцент и ди джей в Италия. Двамата обявиха публично връзката си в началото на лятото и от тогава не крият близките си отношения, пише ladyzone.


10.09.2025 Проговори мъжът на Кристин - хванатата в изневяра на концерта на Coldplay
10.09.2025 Започва обичано предаване, Николаос Цитиридис се завръща
10.09.2025 Драго Чая: Мълчанието в колата - с нож да го срежеш
10.09.2025 Най-известната българка в Куба, близка до Кастро, потомка на голям български род, става на 82
10.09.2025 Алкохолът за малко да съсипе кариерата му, загуби семейството си, но той успя да се съвземе
10.09.2025 Дъщерята на Юлиан Вергов обра овациите с поредната си изненада
Още новини от Любопитни новини:
Куриер: Когато отивам да взема поръчки, не ни имат за хора
11:34 / 10.09.2025
Семейна война? Гришо и Александър Василев не си говорят от години...
07:43 / 10.09.2025
Почитаме три светици, мъченици за християнската вяра
07:16 / 10.09.2025
Днес съдбата дава правилните решения на проблемите
07:12 / 10.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
9 септември 1944 г.: Най-противоречивата дата в новата история на...
09:59 / 09.09.2025

Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
