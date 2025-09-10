ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-известната българка в Куба, близка до Кастро, потомка на голям български род, става на 82
Родена е на 10 септември 1943 г. в София по майчина линия Йорданка Христова е потомка на балканския род Каралея, по бащина линия произхожда от преселнически род от българския южномакедонски град Кукуш, опожарен през Междусъюзническата война. Йорданка Христова израства в бежанския квартал на беломорските българи в София. Казва, че е наследила певческата дарба от този род; баща ѝ пеел в хор "Гусла“.

Завършва школата за поп певци в класа на Милчо Левиев през 1964 г. В същата година е на турне в Румъния с Оркестъра на БНР, а до 1967 г. е солистка на оркестър "София“. Същата година е на турне в Куба с орк. "Балкантон" с диригент Димитър Ганев. Снаха е на кандидат-члена на Политбюро на ЦК на БКП Григор Стоичков. С първото си участие във фестивала "Златният Орфей“ през 1966 г. печели I награда за песента – "Делфините“ (м. Димитър Вълчев), а година по-късно (1967 г.) на фестивала "Златен Орфей“ печели III награда за песента "Песен моя, обич моя“ (м. Йосиф Цанков). Концертната ѝ дейност включва над 3500 концертни участия в над 43 страни на света, между които: Канада, Куба, Русия, Никарагуа, Белгия, Швейцария, Германия, Франция, Скандинавските страни, Гърция, Кипър, Чехия, Унгария, Египет, Алжир, Испания, Сирия, Ливан и др.

Йорданка Христова е най-известната българска певица в Куба. Хиляди жени на oстрова са кръстени на нея и носят нейното типично българско име. Тя оглавява фондация "Хосе Марти“ в България. Получава награда за цялостно творчество на телевизия "ММ“ през 2004 г.

През 2002 г. организира голям концерт с песните на Емил Димитров под надслов "Само един живот не е достатъчен...“, на който известни певци и групи изпълняват някои от най-големите хитове на певеца. На концерта Йорданка Христова изпълнява песента "Само един живот не е достатъчен“.

В края на 2008 г. празнува 40 години на сцената с концерт в НДК – "Животът е КУБАв“.

През 2007 г. е председател на журито на риалити формата Music Idol, а 3 години по-късно, заедно с Васил Найденов, Татяна Лолова и Нешка Робева е жури в шоуто "Байландо – сцена на мечтите“.

През 2013 г. с концерта си "Влюбена в живота“ отбелязва юбилей – 70-и рожден ден и 50 години на сцена. През 2014 г. участва във Vip Brother, където завършва на втора позиция.

Репертоарът на певицата включва многообразни лирико-драматични песни, като акцентът е върху латиноамерикански шлагери. Сред най-големите ѝ авторски хитове са: "Делфините“, "Песен моя, обич моя“, "Изповед“, "Янтра“, "Талисман“"Тъмночервена роза“ "Тежък характер“, "Като испанка“, "Пред есен“, "Обичай ме“, "Сбогом любов“ (м. Александър Бръзицов) от едноименния филм, "Аз съм сила и нежност“, "Сърца червени“ (Химн на ЦСКА), "Гергьовден“, "Пей, сърце“, "Там, някъде в душата“, "Няма тъжни дни“, "Години“, "Патешка история“, "Пипи Дългото чорапче“, както и дуетните песни "Влюбени“ – с Борислав Грънчаров, "Жена“ – с Бисер Киров и "Човек се ражда в светлина“ – с Боян Иванов. Музика за нея са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Александър Йосифов, Найден Андреев, Морис Аладжем, Александър Бръзицов, Стефан Димитров, Петър Ступел, Вили Казасян, Борис Карадимчев, Атанас Бояджиев и много други.

През 2015 г. взема активно участие в юбилейните концерти на Мустафа Чаушев "50 години с песните на Мустафа Чаушев“, които се провеждат в градовете Шумен, Добрич, Русе, Бургас, Пловдив и София.

През 2017 г. певицата е жури в ТВ предаването "Като две капки вода" сезон 5.

През 2018 г. отбелязва своя 75-годишен юбилей и 55 години сценична дейност под надслов "Моят път-ЛЮБОВ“.

През юни 2020 г. представя новата си песен "Синьо“.

Отбелязва 60 години творческа дейност с голям концерт в НДК на 21 ноември 2023 година.


