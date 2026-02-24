© виж галерията Имението в Санта Фе, Ню Мексико, което е свързано с трагичната история на холивудската легенда Джийн Хекман и съпругата му Бети Аракава, бе продадено само осем дни, след като бе пуснато на пазара, съобщава "Дейли Стар“.



Имотът беше обявен за продажба през януари и веднага след това бе постигната предварителна договореност. Месец по-късно сделката е завършена и имотът е придобит от нов собственик.



"Имотът беше пуснат на пазара преди месец на цена 6,25 милиона долара, договорът беше подписан след седмица, а продажбата беше финализирана на 18 февруари", обяснява пред "Уол Стрийт Джърнъл" Тара С. Ърли от Sotheby’s International Realty, като не е съобщава крайната сума на сделката, тъй като Ню Мексико е един от малкото щати в САЩ, където няма задължение да се оповестява публично.



Имението, което преди е принадлежало на Джийн Хекман и Бети Аракава, беше мястото, където двамата бяха открити мъртви. Джийн Хекман почина от сърдечни заболявания и усложнения от болестта на Алцхаймер, само дни след смъртта на съпругата му, която беше засегната от хантавирус – болест, пренасяна от гризачи. Според информация, Джийн Хекман вероятно не е осъзнавал, че съпругата му е починала, докато той все още е бил жив. Той прекара последните си дни в изолация в дома, който двамата създадоха заедно.



Хекман и Аракава са закупили имота от 53 акра през 90-те години и изградили основна къща с три спални, гостна и арт студио. Отвън имотът разполага с басейн, джакузи, миниголф игрище и пагода.



Независимо от трагичната история, имотът беше обявен от Sotheby's International Realty без премия за знаменитости, като агентът, отговорен за продажбата, обясни, че никой от потенциалните купувачи не е бил отблъснат от обстоятелствата. Въпреки трагедията, 12 потенциални купувачи разгледали имота през осемте дни, когато е бил на пазара.



Приживе Джийн Хекман е заложил на съвременен стил за облика на имота - местен камък, стомана, стъкло. Земята е била закупена през 90-те години, а основната къща е построена около 1997 г. Две години по-късно беше добавено студио. Общо около 1200 кв.м между основната къща и шестте ѝ спални с басейн, джакузи и ателие на художник, както и "къща за гости“.



95-годишният актьор, носител на "Оскар“ за "Френската връзка“ и "Безмилостен“, и съпругата му, класическата пианистка Бетси Аракава, на 65 години, бяха открити мъртви в имота през февруари 2025 г., пише ladyzone.bg.