ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Набързо продадоха имение, в което откриха мъртва холивудска звезда
Имотът беше обявен за продажба през януари и веднага след това бе постигната предварителна договореност. Месец по-късно сделката е завършена и имотът е придобит от нов собственик.
"Имотът беше пуснат на пазара преди месец на цена 6,25 милиона долара, договорът беше подписан след седмица, а продажбата беше финализирана на 18 февруари", обяснява пред "Уол Стрийт Джърнъл" Тара С. Ърли от Sotheby’s International Realty, като не е съобщава крайната сума на сделката, тъй като Ню Мексико е един от малкото щати в САЩ, където няма задължение да се оповестява публично.
Имението, което преди е принадлежало на Джийн Хекман и Бети Аракава, беше мястото, където двамата бяха открити мъртви. Джийн Хекман почина от сърдечни заболявания и усложнения от болестта на Алцхаймер, само дни след смъртта на съпругата му, която беше засегната от хантавирус – болест, пренасяна от гризачи. Според информация, Джийн Хекман вероятно не е осъзнавал, че съпругата му е починала, докато той все още е бил жив. Той прекара последните си дни в изолация в дома, който двамата създадоха заедно.
Хекман и Аракава са закупили имота от 53 акра през 90-те години и изградили основна къща с три спални, гостна и арт студио. Отвън имотът разполага с басейн, джакузи, миниголф игрище и пагода.
Независимо от трагичната история, имотът беше обявен от Sotheby's International Realty без премия за знаменитости, като агентът, отговорен за продажбата, обясни, че никой от потенциалните купувачи не е бил отблъснат от обстоятелствата. Въпреки трагедията, 12 потенциални купувачи разгледали имота през осемте дни, когато е бил на пазара.
Приживе Джийн Хекман е заложил на съвременен стил за облика на имота - местен камък, стомана, стъкло. Земята е била закупена през 90-те години, а основната къща е построена около 1997 г. Две години по-късно беше добавено студио. Общо около 1200 кв.м между основната къща и шестте ѝ спални с басейн, джакузи и ателие на художник, както и "къща за гости“.
95-годишният актьор, носител на "Оскар“ за "Френската връзка“ и "Безмилостен“, и съпругата му, класическата пианистка Бетси Аракава, на 65 години, бяха открити мъртви в имота през февруари 2025 г., пише ladyzone.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3510
|предишна страница [ 1/585 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
10:46 / 24.02.2026
Този продукт поскъпна от 29 лева на 29 евро
10:36 / 24.02.2026
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 ...
08:54 / 24.02.2026
Много сериозна снежна буря отмени хиляди полети
08:07 / 24.02.2026
Битката в "Капките" е вече факт
09:12 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS