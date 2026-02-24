ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Набързо продадоха имение, в което откриха мъртва холивудска звезда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:53Коментари (0)365
©
виж галерията
Имението в Санта Фе, Ню Мексико, което е свързано с трагичната история на холивудската легенда Джийн Хекман и съпругата му Бети Аракава, бе продадено само осем дни, след като бе пуснато на пазара, съобщава "Дейли Стар“.

Имотът беше обявен за продажба през януари и веднага след това бе постигната предварителна договореност. Месец по-късно сделката е завършена и имотът е придобит от нов собственик.

"Имотът беше пуснат на пазара преди месец на цена 6,25 милиона долара, договорът беше подписан след седмица, а продажбата беше финализирана на 18 февруари", обяснява пред "Уол Стрийт Джърнъл" Тара С. Ърли от Sotheby’s International Realty, като не е съобщава крайната сума на сделката, тъй като Ню Мексико е един от малкото щати в САЩ, където няма задължение да се оповестява публично.

Имението, което преди е принадлежало на Джийн Хекман и Бети Аракава, беше мястото, където двамата бяха открити мъртви. Джийн Хекман почина от сърдечни заболявания и усложнения от болестта на Алцхаймер, само дни след смъртта на съпругата му, която беше засегната от хантавирус – болест, пренасяна от гризачи. Според информация, Джийн Хекман вероятно не е осъзнавал, че съпругата му е починала, докато той все още е бил жив. Той прекара последните си дни в изолация в дома, който двамата създадоха заедно.

Хекман и Аракава са закупили имота от 53 акра през 90-те години и изградили основна къща с три спални, гостна и арт студио. Отвън имотът разполага с басейн, джакузи, миниголф игрище и пагода.

Независимо от трагичната история, имотът беше обявен от Sotheby's International Realty без премия за знаменитости, като агентът, отговорен за продажбата, обясни, че никой от потенциалните купувачи не е бил отблъснат от обстоятелствата. Въпреки трагедията, 12 потенциални купувачи разгледали имота през осемте дни, когато е бил на пазара.

Приживе Джийн Хекман е заложил на съвременен стил за облика на имота - местен камък, стомана, стъкло. Земята е била закупена през 90-те години, а основната къща е построена около 1997 г. Две години по-късно беше добавено студио. Общо около 1200 кв.м между основната къща и шестте ѝ спални с басейн, джакузи и ателие на художник, както и "къща за гости“.

95-годишният актьор, носител на "Оскар“ за "Френската връзка“ и "Безмилостен“, и съпругата му, класическата пианистка Бетси Аракава, на 65 години, бяха открити мъртви в имота през февруари 2025 г., пише ladyzone.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 3510
24.02.2026 Само две години след сватбата им и година след раждането на сина им те се разделят
24.02.2026 Няма да го познаете: Ето как изглеждал Стоян ергенът с коса
24.02.2026 Мартин Елвиса: Жените днес дават малко
23.02.2026 Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
23.02.2026 Изненада: Вкарат четвърти ерген в битката за женските сърца
23.02.2026 Натали Трифонова със забавни снимки с бебе Арън в асансьора
предишна страница [ 1/585 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
10:46 / 24.02.2026
Този продукт поскъпна от 29 лева на 29 евро
10:36 / 24.02.2026
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 ...
08:54 / 24.02.2026
Много сериозна снежна буря отмени хиляди полети
08:07 / 24.02.2026
Битката в "Капките" е вече факт
09:12 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Тенис от Пловдив и региона
Служители в държавните горски и ловни стопанства протестират
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: