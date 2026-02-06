На емблематична дата избират кой да изиграе Стоичков

© Актьорът и сегашен водещ на "Вече играеш Стоичков" - Александър Сано разкри, че изборът на актьор за ролята на Христо Стоичков във филма е доста сложен процес.



"Изборът за актьора, който да изиграе Христо Стоичков, никак не е лек", заяви Сано в ефира на "На кафе" тази сутрин.



"Данчо Цолов е една от душите на това риалити. Той има много добри имитаторски способности". След него се нареждат "трима прекрасни млади български актьори, които ще бъдат бъдещето на нашето кино".



Сано не скри възхищението си и от други двама участници: "Петър Петров – Перо и Даниел Върбанов са смъртоносно талантливи. Голямото откритие за екипа е Кристо Стоичков, който изключително много прилича на футболната легенда. Нито аз, нито Мартин Макариев знаехме за съществуването на това момче преди риалитито, призна Сано.



"Надяваме се до края на годината да започнем снимки. Готвим нещо голямо – като филмите "Хан Аспарух" и "Време разделно", каза той по отношение на филма, като заяви, че работата върви по план.



Тази неделя е големият финал на "Вече играеш, Стоичков" и тогава ще бъде избран актьорът, който ще изиграе ролята на легендарния футболист във филма. 8 февруари е и датата, когато е роден Христо Стоичков, който тази година става на 60.