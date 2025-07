© виж галерията 81-годишният Робърт де Ниро и 2-годишната му дъщеря Джия се срещнаха с австралийската група The Wiggles преди концерта им в Ню Йорк. Докато позира с детската група, Де Ниро мило държи дъщеря си на една от снимките, докато седят между двама от членовете. На други кадри Де Ниро, Джия и майката на малката - Тифани Чен, седят заедно сред няколко балона, подготвяйки се да гледат концерта.



The Wiggles също така споделиха в своя Instagram няколко снимки от престоя си с Де Ниро, включително видео, на което актьорът и дъщеря му се ръкуват с някои от австралийските певци. По-късно се вижда как Де Ниро си играе с мехурчетата с малката си дъщеря и слуша как групата пее няколко мелодии.



"Беше толкова вълнуващо да прекараме известно време с легендарния Робърт Де Ниро и семейството му преди концерта ни тук, в Ню Йорк", написаха The Wiggles в своята публикация в Instagram.



Носителят на "Оскар" има седем деца. Де Ниро и първата му съпруга - Даяна Абът, са родители на Дрена, 53 г. и Рафаел, 48 г. През 1995 г. актьорът посреща синовете близнаци Джулиан и Аарон на 29 г. (Аарон през април тази година обяви, че е трансджендър), от бившата си приятелка - модела и актриса Туки Смит. Де Ниро има общ син Елиът, на 26 г., и дъщеря Хелън Грейс, на 13 г., с бившата си съпруга Грейс Хайтауър. През април 2023 г. гордият баща посреща момиченце, Джия, с Тифани Чен.



Не гледа филми, а детски предавания



През февруари Де Ниро за първи път сподели, че гледа The Wiggles и други детски телевизионни сериали с най-малката си дъщеря, докато говореше със Скот Милс в предаването за закуска на Scott Mills по BBC Radio 2. Тогава актьорът призна, че не гледа толкова много филми, колкото би трябвало, защото е зает да гледа новини или телевизионни предавания с Джия.



"Просто искам да съм в крак, но гледам актуални събития, ако щете новини и такива неща", каза той пред Милс.



"Сега гледам, заедно с моето малко момиченце, The Wiggles и Мис Рейчъл. Не знаех за тях, докато не започнах да ги гледам и дъщеря ми обича да ги гледа", добави той. "Но те са страхотни!", пише "People".