Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!

© Фейсбук Зрителите няма да изгубят от спирането на излъчването MTV в Европа и други страни. Това заяви радио и телевизионният водещ Димитър Павлов в ефира на предаването "Големите последици".



"Много отдавна никой не гледа телевизия, особено тези, които са сега на 20 години. Те и 30-годишните отдавна не гледат телевизия. Гледат платформи на абонамент. Всеки може да си направи много по-добра селекция от тази на един редактор на телевизия или радио. Всяко нещо с времето си. MTV се появява с времето, прави революция. Сега е друго време", обобщи Павлов пред Bulgaria ON AIR.



Той коментира и темата с вечните коледни песни, като заяви, че предпочита да излъчва техни пародии.



"За съжаление, дойде времето за коледните песни. Настъпи този досаден момент от годината", пошегува се Павлов в началото на разговора.