ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
"Много отдавна никой не гледа телевизия, особено тези, които са сега на 20 години. Те и 30-годишните отдавна не гледат телевизия. Гледат платформи на абонамент. Всеки може да си направи много по-добра селекция от тази на един редактор на телевизия или радио. Всяко нещо с времето си. MTV се появява с времето, прави революция. Сега е друго време", обобщи Павлов пред Bulgaria ON AIR.
Той коментира и темата с вечните коледни песни, като заяви, че предпочита да излъчва техни пародии.
"За съжаление, дойде времето за коледните песни. Настъпи този досаден момент от годината", пошегува се Павлов в началото на разговора.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 41
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мария Илиева: Бях почти 100 килограма
13:47 / 30.11.2025
Гаф на Мария Захарова, свързан с България, предизвика присмех
12:02 / 30.11.2025
Шеф Токев: Това е голяма крачка към по-нататъшното кулинарно разв...
10:31 / 30.11.2025
Лияна влезе в болница
20:56 / 29.11.2025
Турчинът на Венета от "Ергенът" започва силов бизнес у нас
14:52 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Г...
09:24 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS