Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
Автор: ИА Фокус 14:25Коментари (0)318
© Фейсбук
Зрителите няма да изгубят от спирането на излъчването MTV в Европа и други страни. Това заяви радио и телевизионният водещ Димитър Павлов в ефира на предаването "Големите последици".

"Много отдавна никой не гледа телевизия, особено тези, които са сега на 20 години. Те и 30-годишните отдавна не гледат телевизия. Гледат платформи на абонамент. Всеки може да си направи много по-добра селекция от тази на един редактор на телевизия или радио. Всяко нещо с времето си. MTV се появява с времето, прави революция. Сега е друго време", обобщи Павлов пред Bulgaria ON AIR

Той коментира и темата с вечните коледни песни, като заяви, че предпочита да излъчва техни пародии.

"За съжаление, дойде времето за коледните песни. Настъпи този досаден момент от годината", пошегува се Павлов в началото на разговора.


Още новини от Любопитни новини:
Мария Илиева: Бях почти 100 килограма
13:47 / 30.11.2025
Гаф на Мария Захарова, свързан с България, предизвика присмех
12:02 / 30.11.2025
Шеф Токев: Това е голяма крачка към по-нататъшното кулинарно разв...
10:31 / 30.11.2025
Лияна влезе в болница
20:56 / 29.11.2025
Турчинът на Венета от "Ергенът" започва силов бизнес у нас
14:52 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Г...
09:24 / 29.11.2025

Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
Природни стихии
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Бюджет 2026
