ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мира Радева за бившия си мъж: До последно спеше в леглото ми, а чакаше близнаци от друга
"Не може 20 години да се преодолеят за 2 месеца. Децата се родиха и смятам, че аз постъпих по най-правилния начин. Не може да играеш между две семейства“, споделя Радева.
Тя допълва, че е пожелала на Иво и новата му партньорка да бъдат живи и здрави и да се обичат.
Според социоложката, бившият ѝ съпруг дълго време се е опитвал да балансира между два живота.
"Щяха да се родят децата и той нямаше да каже. Искаше да запази и двете семейства, което за мен е абсурд. Дори пред децата ми не посмя да каже: "Аз обичам тази жена“, обяснява тя.
Радева уточнява, че близнаците са се родили на 7 септември. "Все още нищо не знаем – какви са отношенията там, как е започнало. Знаем само, че другата жена е заченала инвитро, че има три деца от друг брак и е била в развод“, разказва тя.
Социоложката признава, че любовта ѝ към Иво е била дълбока и болезнена:
"Толкова много съм го обичала, че когато го нямаше до мен, все едно ми бяха изтръгнати вътрешностите. Всичко съм му прощавала.“
Въпреки че двамата официално са се разделили преди години, връзката им не е приключила веднага.
"Преди 5 години, когато той започна да говори, че иска деца, аз се изнесох и реших, че трябва да му дам свобода. Но нашите отношения не се прекратиха. До последно Иво е спал в моето легло, въпреки че се бях изнесла от общия ни дом. Исках да му дам пространство да реализира това“, признава Радева.
Тя допълва, че последната им среща е била по повод общата им фирма.
"И той искаше да ме прегърне, да ме целуне. Питал е дъщеря ми защо му се сърдя. Аз не се сърдя никак. Мисля, че той е взел едно правилно решение. Има прекрасна реализация“, казва тя.
В заключение Радева отправя съвет към бившия си съпруг:
"Оттук нататък, Иво, на 100% гледай само тази жена и тези деца. Нищо друго не ти трябва в живота.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1325
|предишна страница [ 1/221 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Наш дизайнер с изумително евтина закуска в римски мол
13:06 / 18.09.2025
Днес става на 79: Работил е като шлосер и шофьор, но цяла Българи...
12:23 / 18.09.2025
Виктория с емоционален и интимен поздрав към Рачков
10:53 / 18.09.2025
Наш известен актьор пусна снимка от 2001 година
09:30 / 18.09.2025
След 17 години Маги Вълчанова съобщи, че има дете
08:07 / 18.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS