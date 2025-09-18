ИЗПРАТИ НОВИНА
Мира Радева за бившия си мъж: До последно спеше в леглото ми, а чакаше близнаци от друга
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:03
©
Социоложката Мира Радева откровено разказа за отношенията си с бившия си съпруг Иво и сложните събития, през които двамата са преминали през годините.

"Не може 20 години да се преодолеят за 2 месеца. Децата се родиха и смятам, че аз постъпих по най-правилния начин. Не може да играеш между две семейства“, споделя Радева.

Тя допълва, че е пожелала на Иво и новата му партньорка да бъдат живи и здрави и да се обичат.

Според социоложката, бившият ѝ съпруг дълго време се е опитвал да балансира между два живота.

"Щяха да се родят децата и той нямаше да каже. Искаше да запази и двете семейства, което за мен е абсурд. Дори пред децата ми не посмя да каже: "Аз обичам тази жена“, обяснява тя.

Радева уточнява, че близнаците са се родили на 7 септември. "Все още нищо не знаем – какви са отношенията там, как е започнало. Знаем само, че другата жена е заченала инвитро, че има три деца от друг брак и е била в развод“, разказва тя.

Социоложката признава, че любовта ѝ към Иво е била дълбока и болезнена:

"Толкова много съм го обичала, че когато го нямаше до мен, все едно ми бяха изтръгнати вътрешностите. Всичко съм му прощавала.“

Въпреки че двамата официално са се разделили преди години, връзката им не е приключила веднага.

"Преди 5 години, когато той започна да говори, че иска деца, аз се изнесох и реших, че трябва да му дам свобода. Но нашите отношения не се прекратиха. До последно Иво е спал в моето легло, въпреки че се бях изнесла от общия ни дом. Исках да му дам пространство да реализира това“, признава Радева.

Тя допълва, че последната им среща е била по повод общата им фирма.

"И той искаше да ме прегърне, да ме целуне. Питал е дъщеря ми защо му се сърдя. Аз не се сърдя никак. Мисля, че той е взел едно правилно решение. Има прекрасна реализация“, казва тя.

В заключение Радева отправя съвет към бившия си съпруг:

"Оттук нататък, Иво, на 100% гледай само тази жена и тези деца. Нищо друго не ти трябва в живота.“


