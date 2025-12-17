ИЗПРАТИ НОВИНА
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:29Коментари (0)373
Голям студ скова източния край на Русия. В Якутск температурите паднаха до минус 45 градуса по Целзий. Заради екстремния студ училищата затвориха и учениците преминаха към онлайн обучение.

В момента часът там е 19:30, а температурата на въздуха е минус 42 градуса.

Градът е разположен на 4880 км източно от Москва. За хората в този регион подобни минусови температури са нещо обичайно. Местните твърдят, че с подходящо облекло и консумиране на топли напитки студът е поносим.

Минусовите температури не попречиха на нормалната работа на градския транспорт и комуникациите.


