Минус 42 градуса е в момента в този голям град

© Голям студ скова източния край на Русия. В Якутск температурите паднаха до минус 45 градуса по Целзий. Заради екстремния студ училищата затвориха и учениците преминаха към онлайн обучение.



В момента часът там е 19:30, а температурата на въздуха е минус 42 градуса.



Градът е разположен на 4880 км източно от Москва. За хората в този регион подобни минусови температури са нещо обичайно. Местните твърдят, че с подходящо облекло и консумиране на топли напитки студът е поносим.



Минусовите температури не попречиха на нормалната работа на градския транспорт и комуникациите.