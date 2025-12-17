ЗАРЕЖДАНЕ...
|Минус 42 градуса е в момента в този голям град
В момента часът там е 19:30, а температурата на въздуха е минус 42 градуса.
Градът е разположен на 4880 км източно от Москва. За хората в този регион подобни минусови температури са нещо обичайно. Местните твърдят, че с подходящо облекло и консумиране на топли напитки студът е поносим.
Минусовите температури не попречиха на нормалната работа на градския транспорт и комуникациите.
