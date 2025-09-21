ИЗПРАТИ НОВИНА
Милена Славова: Много харесвам Тръмп и Путин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:46
©
Българската рок легенда Милена Славова разкри пред Георги Любенов в предаването "Денят започва" по БНТ кой е човекът, благодарение на когото започва музикалната ѝ кариера.

"Богдан Томов пръв ме откри в музиката. По това време той беше мениджър на Братя Аргирови. Още в училище бях бунтарка. Недоволствахме срещу всичко, което ни заобикаляше. Дойде моментът, в който започнах да се занимавам с музика. С група Ревю свирехме каквото чувстваме. Искахме да пробием с цел да покажем какво сме ние чрез музиката, която правим. Радвам се, че успяхме да намерим общ език и вибрация с феновете и това ни направи по-ъндърграунд група“, разказва певицата.

Милена Славова сподели и впечатленията си за социализма, като отбеляза, че единственото положително нещо по това време е било възпитанието.

"Имаше възпитание, чистота и отговорност по време на соца. Младите днес само седят и си гледат в телефона. Веднъж в автобуса един възрастен човек с бастун едвам се крепеше прав. Нито един младеж не искаше да стане да му обслужи с мястото. Всички погледи бяха насочени в телефоните, което хич не е хубаво“, коментира тя.

Певицата си спомня и първото си появяване по телевизия, когато кадрите били изрязани, защото външният ѝ вид не бил одобрен по социалистическите стандарти.

"Всеки човек е създаден с някаква цел. Някои хора са само консуматори, а други са създатели. Създателите са хора, чрез които може да сбъднеш мечти и да научиш много нови неща“, добави Славова.

"Ефирът е замърсен с музика, която не казва нищо. За мен това не е музика, а паразит".

В личен план певицата уточни, че не възлага култ върху конкретни личности, а наблюдава индивидуалните им качества.

"Например аз много харесвам Тръмп и Путин, но някои неща от чертите им не ми харесват. Същото е и с гейовете. Имам приятели хомосексуалисти, които не афишират, но не ми харесва, че много гейове афишират своята ориентация“, коментира тя.

"Не'ам нерви,  за това политиците не спират да ни разделял. Наричайте ме копейка, националистика, но не искам България да се дели", завърши тя



