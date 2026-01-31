Миглена Ангелова: По-добре да съм сама, отколкото да ходя с клони рога или да му гледам в телефона

© След четири брака, които приключват с развод, Миглена Ангелова отново привлече вниманието с остро и безкомпромисно изказване за отношенията между мъжете и жените.



В свое откровено признание журналистката не се опита да прехвърля вината върху бившите си партньори, а пое лична отговорност за разпадите, които белязаха интимния ѝ живот.



"Нямам провалени бракове, за разпадането им аз съм виновна“, заяви Ангелова, като подчерта, че с годините е натрупала вътрешни граници, които не е готова да прекрачва.



По думите ѝ най-големият проблем във връзките ѝ е усещането, че човекът до нея спира да се развива.



"Не мога да издържам човек до себе си, който не се развива, и затова се разделям“, сподели тя, превръщайки личния си опит в своеобразна житейска философия.



Ангелова не скри и скептицизма си към отношения, изпълнени с ревност и подозрения. Според нея подобни връзки се превръщат в капан, в който хората губят себе си.



"За мен е по-добре да съм сама, отколкото да ходиш с клони рога или да му гледаш телефона, защото знаеш, че изневерява“, каза тя, като добави, че подобно напрежение често води до крайни емоции и разрушителни конфликти.



Изказването ѝ предизвика вълна от реакции в социалните мрежи – едни я подкрепиха за откровеността и смелостта да говори за личните си избори, други я критикуваха за рязкия тон към мъжете. Независимо от полюсните мнения, думите на Миглена Ангелова отново поставиха на дневен ред темата за личната отговорност във връзките и границата между компромиса и самоуважението.



Днес журналистката не крие, че предпочита спокойствието на самотата пред бурята на връзки, които изтощават. За нея истинската близост не е въпрос на статус или брой сватби, а на взаимно израстване и честност – към партньора и към самия себе си. В свят, в който личният живот на публичните личности често се превръща в сензация, Ангелова избра да говори директно, оставяйки след себе си не просто заглавие, а позиция, пише "Блиц".