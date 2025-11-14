Мария и бившата на Теодор в луд скандал

© Скандалът между фолк звездата Мария и бившата жена на съпруга ѝ Теодор Петков – Мара – продължава да се разгаря и вече излиза извън контрол. Певицата е обект на постоянни заплахи, а напрежението между двете страни расте с всеки изминал ден.



По думите на близки до двойката, Мара не крие, че е решена "да натрие носа“ на Теодор и Мария, хвалейки се с новото си гадже и с влиянието на своя баща.



Мария е споделила пред свои приятелки, че при единствената среща с този мъж той се държал крайно арогантно и дори отправил заплахи за физическа саморазправа към нея и към Теодор, който не присъствал на разговора. Подобна била и реакцията на майката на Мара, която системно тормозела нея и цялото ѝ семейство.



Засега Мария запазва официално мълчание, но е категорична, че скоро ще разкрие публично цялата история – паралелно с действията си пред органите на реда. Единственото, което признава пред най-близките си, е, че се чувства реално застрашена от това отмъщение, продиктувано изцяло от лични мотиви.



Само ден по-рано стана ясно, че гаджето на Мара – Александър Рашев – е завел жалба срещу Мария, оценена на колосалните 10 милиона лева. Тя е получила и съобщение със заплаха за отвличане, пише HotArena.