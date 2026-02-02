ИЗПРАТИ НОВИНА
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:41
През 2006г. за една нощ от Марианка от Кокомания се събудих Мариана Попова и с огромна болка разбрах от Интернет колко съм тъпа, грозна, некадърна и бях смазана. Да, смазана от омраза! Така започна поста си певицата Мариана Попова във връзка със случващото се с "Евровизия", оценката на журито и реакцията на хората след избора на Дара за изпълнител, който да ни представлява на международния конкурс.

Ето какво още написа Мариана:

Заминах за Атина с нула самочувствие и занижена до почти нулата творческа енергия.

Това ли искате да постигнете?!

Дара, не се отказвай.

Не си виновна за това, че там никога никой не си върши работата както трябва. Ти не си част от схемите на някого. Ти си артист!

Тази селекция беше нелепа.

Горе главата!

Някой дължи извинение за цялата каша, която забърка за пореден път.

Резултатът: Няма нито един доволен и щастлив.


Още по темата: общо новини по темата: 17
02.02.2026 Dara иска да се откаже от "Евровизия"
01.02.2026 Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
01.02.2026 Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
31.01.2026 Крисия скочи на журито за Евровизия
31.01.2026 Днес България прави своя избор за "Евровизия 2026"
30.01.2026 Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може да спечели "Евровизия"
Още новини от Любопитни новини:
Dara иска да се откаже от "Евровизия"
12:48 / 02.02.2026
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
08:12 / 01.02.2026
Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
20:05 / 31.01.2026
Попфолк певица се отказа от секса
19:05 / 31.01.2026

33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Статистика: