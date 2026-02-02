ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Ето какво още написа Мариана:
Заминах за Атина с нула самочувствие и занижена до почти нулата творческа енергия.
Това ли искате да постигнете?!
Дара, не се отказвай.
Не си виновна за това, че там никога никой не си върши работата както трябва. Ти не си част от схемите на някого. Ти си артист!
Тази селекция беше нелепа.
Горе главата!
Някой дължи извинение за цялата каша, която забърка за пореден път.
Резултатът: Няма нито един доволен и щастлив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Dara иска да се откаже от "Евровизия"
12:48 / 02.02.2026
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
08:12 / 01.02.2026
Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
20:05 / 31.01.2026
Попфолк певица се отказа от секса
19:05 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS