С Божана след малко отиваме да гледаме финала на "Мамник". Шегувам се разбира се. Просто искам да използвам повода за да благодаря на БНТ, на Фалкън уинг студио, на Режисьора ни Виктор Божинов, на Силвестър Йорданов, на Антон Бакарски, на Кремена Халваджиян, на Васил Попов, на целия екип и естествено на актьорите.
За пореден път доказахме, че смелостта да вярваш и да се бориш за уж, "невъзможните неща", за които всички ти казват: "Това няма как да стане" се отблагодарява по най-страхотния начин.
Много се надявам, скоро да съобщя на феновете на "Мамник" няколко наистина добри новини. Приятно гледане.
Това написа във фейсбук профила си продуцентът Магърдич Халваджиян малко преди старта на последния епизод на те сериала по БНТ "Мамник" по едноименната книга на Васил Попов.
Повечето зрители, а и читатели вече нямат търпение за екранизацията на продължението на романа, за което Plovdiv24.bg вече съобщи.
Новата книга "Мартар“, която авторът наскоро обяви, че е завършил, е своеобразно продължение на романа. Проектът за нейното оживяване на екран е съвместна инициатива между Попов и актьорът Захари Бахаров, което обещава нов и интригуващ прочит на мистичните сюжети.
