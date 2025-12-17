ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Маги почти призна за Калоян
"Чувствам се много добре, спокойно", заяви тя пред Евгения Джаферович във видео, публикувано в Instagram.
Слуховете водят към Калоян
Блондинката за първи път реши да издаде някои подробности за новата си връзка, като обаче отказва да разкрие името на мъжа, който я прави щастлива.
"Щом имам порив да готвя, да се доказвам като домакиня и ми е приятно да го правя...", сподели Маги радостта си от времето с новия си любим.
"Причината да не искам да кажа кой е човекът е първо, че отношенията са ни прекалено отскоро. Към този момент всичко изглежда супер перфектно - отношенията ни се развиват наистина много гладко.", откровена е тя.
Припомняме, че от известно време онлайн се носят слухове, че след раздялата на Калоян и Габриела от "Ергенът: Любов в рая", той е започнал да се вижда с Томова. Описанието на Маги за въпросния мистериозен мъж напомня именно на характера на Калоян.
"Той е много разбран и много ми влиза в положението за всяко нещо. Той е супер спокоен, докато аз съм много по-емоционална, първична, с къс фитил съм - бързо паля, и той е човекът, който ме балансира. Доста често ме кара да се замисля за реакциите ми."
Дали е просто съвпадение или лек намек, че именно Калоян е откраднал сърцето на миската, остава загадка, тъй като тя не потвърждава това, а участникът в "Ергенът: Любов в рая" не е коментирал дали отново е открил любовта.
Маги подчерта, че е хубаво да имаш човек до себе си, който да ти помага с ежедневните дейности, като например да изведе кучета на разходка, пише actualno.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2617
|
|предишна страница [ 1/437 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025
Риалити звезда дарява дрехите си, след като отслабна със 78 килог...
22:55 / 16.12.2025
Популярна водеща и лекарка сподели за любимото си място в Пловдив...
20:41 / 16.12.2025
Царена, която свали 49 килограма: Бях нещастна
14:04 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS