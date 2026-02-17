ИЗПРАТИ НОВИНА
Любо Киров с нов удар
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:30
©
Певецът Любо Киров тръгва на турне през юни, за да представи новия си албум "Футурофония“, който ще излезе през май. Името е авторски създадена дума от Любо Киров, която съчетава futuro - произлиза от латинското futurus, което означава предстоящ, бъдещ, имащ намерение да бъде или бъдеще. Използва се за събития, които предстоят, планирани или перспективни и phonia - произлиза от гръцката дума phone (звук, глас). Използва се за означаване на звук, глас или симфония.

"Футурофония“ ще се казва и националното му турне, което тази година ще премине през големите летни сцени в 13 града в страната, включвайки и два поредни концерта в зала 1 на НДК в София, информират от екипа на певеца.

Първата спирка от обиколката е в Русе - на 10 юни, следват Пловдив - 18 юни, Добрич - 23 юни, Стара Загора - 25 юни, Плевен - 3 юли, Габрово - 4 юли, Варна - 9 юли, Велико Търново - 15 юли, Бургас - 2 август, Сандански - 9 септември, Пазарджик - 5 ноември, Хасково - 6 ноември, София (зала 1 на НДК) -13 и 14 ноември, Благоевград - 19 ноември.

Студийното звучене за 2026 г. е дефинирано от хибриден подход, съчетаващ аналогова топлина и нови дигитални аудио технологии. Основната цел е създаването на по-дълбоки, по-завладяващи звукови картини, които звучат автентично, но същевременно технически съвършено“, разказват от екипа на Киров.

По думите им по време на националното турне "Футурофония“ публиката ще има възможност да чуе песните от едноименния албум за първи път на живо. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на Любо Киров и специални сценични изненади, пише "Телеграф".


