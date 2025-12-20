Лора Караджова: Най-много да направя завой

© Певицата Лора Караджова постави щастлив завършек на годината - през декември на бял свят се появи наследник номер 3, малкият Никола.



Щастливата новина сподели самата тя с типичното си чувство за хумор. "Сега наред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл, мъничък Никола, мама скоро ще те води в мола“, гласи посланието под последния фотос на изпълнителката, чийто живот е обвит в мистерия. Далеч от светлините на прожекторите и криейки се от любопитните очи, Лора се е потопила изцяло в ролята на партньор, домакиня и майка.



Изборът й е желан и напълно осъзнат. Пътешествието й като майка започва през октомври 2014 г., когато тя ражда дъщеря си Алиса. Баща на момиченцето е варненецът Валентин Славов, с когото щерката на Йордан Караджов имаше дълга връзка. По това време тя е на 31 години.



Второто й дете се казва Матео. Той се ражда през май 2020 г. - в разгара на световната пандемия.



Матео е първото дете от настоящия партньор на изпълнителката - музиканта Марсел Рохас. Двамата се радват на живот край планината. Разполагат с къща, както и с просторен двор, в който малчуганите да играят. Това връща Лора назад в годините. В свое интервю тя споделя, че детството на децата й не се различава особено от пътя, по който тя е премигала. "Вкъщи бях едно дете, на улицата друго, в училище - трето. У дома бях добро дете, слушах родителите си. В училище по-скоро палава, принуждавах съучениците си да ми подсказват, на улицата се чувствах добре. Исках да бъда с приятелите си, да карам колело. Детството на мен и това на децата ми не се различава особено. Сега също живеем в къща, откъснати сме от центъра. Точно срещу гората. Мисля си, че дворните игри не им липсват“, коментира Караджова.



Тя е от типа родители, които се стремят да ограничат телефоните и изобщо екранното време, опитвайки се да стимулира в децата си двигателната активност, да разгръща и провокира талантите, които притежават.



Лора разбива един от митовете, че зад успеха и популяризирането на парчетата й е славата на Данчо Караджов, нейния баща. "Майка ми и баща ми не са ми давали конкретни съвети за нещата от живота. Гледала съм тяхното поведение и съм се учила от това, което те правят - тя е перфектна домакиня, а той е свръх-отдаден към професията. Всяка една ваканция сме прекарвали заедно.



Имало е и месеци, в които не ги е имало. Татко е бил на турнета в Русия, а майка ми го е придружавала. Това беше трудно за мен и брат ми. Изглеждаше ни дълго време. Още пазя картичките си от Русия. Липсвали са ни доста. Не сме ходили с тях в чужбина, тук в България - да, но навън не. Закърмени сме до сцената. Усетих, че мога да пея, когато бях на четири-пет години, слушах любимите си певици Марая Кери и Уитни Хюстън, пеех заедно с тях. Изпитвах огромно забавление, всички виждаха таланта, но никой не ме бутна в тези среди, попаднах много естествено там. Баща ми никога не ми е помагал в музиката. Всичко, което съм постигнала и което съм създала, съм го направила сама“, споделя тя. И допълва: "Винаги съм знаела, че трябва да стана певица. Гледайки баща си и това как той приема славата, съм смятала случващото се за нещо нормално. Фестивалите и концертите никога не са били новост за мен. Просто продължих пътя...“ В момента на дневен ред са децата, но това не пречи на изпълнителката паралелно с грижите за тях да се развива и на професионално ниво.



"Напоследък обичам тишината. Ако трябва да говоря за музика - джаз. Нещо по-лежерно и спокойно. Вероятно заради дългите години шум, днес това ми носи удоволствие. Почивам си“, откровена е певицата. Тя не крие, че неведнъж е обмисляла да се сбогува със сцената.



"Не, не съм се отказала! Последната песен, която направих, бе преди пет години, това е дълъг период. Но през това време съм работила, имам доста записани неща, не знам кога някое от тях ще види бял свят. Участвала съм в творчески проекти, бях в музикално риалити, играх във филма на Мариан Вълев "Чалга“. А и има хора, на които наистина липсвам...



Длъжна съм да продължа в музикален план, обещала съм на много от феновете си да ги зарадвам. Рядко избирам с кого да работя, по-скоро те избират мен, по отношение на дуетите. Имам и доста отказани предложения, тогава когато не усещам човека. Не пренебрегвам различните стилове, просто не ги харесвам. Не бих направила неочаквана колаборация. Най-много да направя завой към електронната музика“, споделя Караджова. Тя не крие, че е потайна. Една от причините да не споделя нищо в социалните мрежи е вълната от реклами, които нито разбира, нито одобрява, пише HotArena.