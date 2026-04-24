Днес, 24 април 2026 година, Лили Иванова навършва 87 години. И ако има рожден ден, който едновременно боли и вдъхновява, това е точно този. Само преди 24 часа примата на българската поп музика изпрати с думи, които ще останат в паметта на цяло поколение, един от най-близките си творчески сътрудници — композитора Георги Красимиров – Герасим, човекът, подарил ѝ "Ветрове". "Почивай в мир, твоите "Ветрове" ще останат вечни", написа Лили в публично послание, което публикувахме на 23 април. А точно 30 дни по-късно, на 24 май, същата жена ще излезе на сцената на легендарната зала "Олимпия" в Париж, второто ѝ стъпване там след историческия триумф от 2009 г.
Турне, което не познава умора
Темпото, с което Лили Иванова посреща 87-та си година, би било впечатляващо за всяка сцена и на всяка възраст. Тазгодишното ѝ национално турне започна на 25 март с концерт-празник в Благоевград и продължава през Кюстендил, Габрово, Добрич, Варна, Бургас и още седем града, 13 спирки общо, с кулминация в Пловдив на 7 септември, когато Античният театър ще приюти един от най-очакваните ѝ концерти от години насам. Всеки път, на всяка сцена, редом с нея е нейният LI Orchestra. И всеки концерт започва не със стар хит, а с нова песен, "Счупено сърце" с премиера от 3 април, създадена от тандема Мартин Карбовски (текст) и Огнян Енев (музика), с аранжимент на Ангел Дюлгеров. На 87 години Лили Иванова не се връща към старото, тя открива концертите си с ново парче. Това е посланието, което никакви поздравления не могат да опишат по-точно.
Париж чака. ОтновоПарижкият концерт в "Олимпия" на 24 май 2026 г. не е случайна дата. Тя е Денят на светите братя Кирил и Методий, деня, в който българската култура по цял свят вдига глава. Събитието е под патронажа на президента и поставя Лили сред онези малцина български изпълнители, които се връщат на европейските емблематични сцени не от носталгия, а по покана. През 2009 г. тя влезе в "Олимпия" като откривател. През 2026 г. ще се върне като легенда, чиято световна разпознаваемост продължава да расте. Между двете концертни дати стои и още един значим жест, благотворителният концерт на 8 май 2026 г. в зала "Арена 8888 София", организиран от нейната фондация в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. Това е стилът на Лили през последните години, всяко голямо събитие да носи и кауза, а всяка награда (включително тазгодишната "Златна лаврова клонка" от Министерството на външните работи и полученият преди това "Дамски кръст" на ордена "Свети Александър" от Симеон Сакскобургготски) да оставя по-малка сянка от следващата творческа стъпка.
Филмът, който предстои, и обещанието, което остава
И накрая - филмът. В медиите вече от месеци се обсъжда подготовката на пълнометражен игрален филм, посветен на живота на Лили Иванова. Името на актрисата, която ще я пресъздаде на екрана, предстои да бъде обявено, слухът за Мария Бакалова вече е опроверган. И може би точно това е най-ценният подарък, който тя прави на публиката на 87-ия си рожден ден: не спомен, не ретроспекция, а отказ от миналото време. Докато други нейни връстници се подготвят за почетни вечери, Лили Иванова подготвя Париж, филм, нова песен и турне. Думите, с които изпрати Герасим вчера, звучат и като обещание, "Ветрове" няма да спрат. И утре, и на сцената на "Олимпия", и в следващия септември в Пловдивския античен театър те ще духат със същата сила.
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 34 мин.
Браво баба била нямяла повече живи съученици пък тя си пее ли пее.Сигурно след 10 години пак ще пее.Дърта била миришела на пръст.Тя пее ли пее.
