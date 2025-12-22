ИЗПРАТИ НОВИНА
Лекари посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
Автор: ИА Фокус 08:03
©
Мухълът по храната често изглежда безобиден, но фините му корени могат да се простират дълбоко и да отделят токсини. Проучихме кога повредената зона може да бъде отрязана и кога е най-добре да изхвърлите храната веднага.

Защо мухълът е опасен?

Това са микроскопични гъбички, които растат върху храната. Дори малко петънце може да показва, че промените вече са засегнали по-дълбоките слоеве. Тези области натрупват токсични вещества, наречени микотоксини. Те могат да причинят алергични реакции, дихателни проблеми и да увредят вътрешните органи. Най-известните от тях, афлатоксините, са свързани с увреждане на черния дроб и повишен риск от рак.

Студът забавя растежа на микробите, но не го спира напълно. Много видове плесени могат да растат при ниски температури. Тези гъбички също така понасят добре сол и захар. Следователно, те могат да се появят в конфитюри и желета, както и върху сушени и осолени меса като шунка, бекон и салам.

Кога може да се премахне мухълът?

Плътните и сухи храни, в които бавно се развива мухъл, могат да бъдат запазени. Те включват твърди и полутвърди сирена, като чедър, пармезан и швейцарско сирене. Те включват плодове и зеленчуци с ниско съдържание на влага, като зеле, моркови и чушки.

Лекарите от клиниката Майо препоръчват да се отреже засегнатата от плесента зона, оставяйки поне 2,5 см около и под петното. Важно е да не докосвате плесента с нож, за да избегнете пренасянето на спори върху чиста част от храната.

Кога е по-добре да изхвърлите храната веднага?

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предупреждава: мухълът не трябва да се отстранява от храни с висока влажност и пореста структура. В такива случаи гъбичките бързо се разпространяват вътрешно, дори ако на повърхността се вижда само малко петънце.

Те включват хляб и печени изделия, меки сирена, извара, крема сирене, рикота, кисело мляко и заквасена сметана, зърнени храни и тестени изделия, готови ястия и остатъци от храна. Сладко, сосове, ядки и бобови растения са опасни, защото микотоксините в тях се разпространяват в целия продукт.

Меките плодове и зеленчуци като домати, краставици, праскови и горски плодове също е най-добре да се изхвърлят. Мухълът може лесно да проникне през кожата и да остане неоткриваем.

При месото и птиците основната опасност не е мухълът, а бактериите. Проблемът е, че бактериите не винаги променят вкуса, цвета или миризмата на месото. Докато то се разлага, се образуват токсични вещества , които могат да причинят гадене, повръщане, коремни болки, главоболие и внезапно влошаване на здравето. В тежки случаи се засягат червата, бъбреците и нервната система.

Дори термичната обработка не прави такъв продукт безопасен. Много бактериални токсини се запазват при нагряване. Поради това здравните власти препоръчват да не се опитвате да отрязвате повредените участъци: всички признаци на разваляне трябва да се изхвърлят, пише zdrave.to.

Как да предпазим храната от мухъл

Покривайте приготвените ястия, за да намалите излагането им на спори, пренасяни във въздуха. Съхранявайте мокрите храни – нарязани плодове, зеленчуци и салати – под пластмасово фолио или в затворени контейнери.

Отворените буркани с бързоразвалящи се храни се прехвърлят в чист контейнер и веднага се съхраняват в хладилник. Такива храни не трябва да се съхраняват на стайна температура повече от два часа. Остатъците трябва да се използват в рамките на три до четири дни.







