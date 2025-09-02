ИЗПРАТИ НОВИНА
Легендарните HELLOWEEN са първият хедлайнер на "Мидалидаре" през 2026 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:22Коментари (0)240
©
HELLOWEEN ще отпразнува 40-годишнината си с юбилейно турне, свирейки на най-големите световни сцени с уникален сетлист, включващ класики, по-нови песни и някои истински изненади. Първите дати от европейското турне, което започва в средата на октомври, бяха разпродадени веднага.

"Горди сме, че успяхме да договорим HELLOWEEN и световното им турне да дойде в България именно на Midalidare Rock In The Wine Valley на 12 юли. Очакванията към новия им албум и турнето са много големи и ние като рок фенове също нямаме търпение да ги видим на живо на нашия фестивал“, споделят от Midalidare.

С 15 златни, шест платинени награди и над десет милиона продадени албума, легендите HELLOWEEN празнуват 40-годишнината на групата с нов албум "Giants & Monsters" и световно турне, идващо и в България на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026, който ще се проведе между 10 и 12 юли догодина. "Тиквите“ ще видим в последния ден на фестивала.

Най-новият албум на бандата излезе на пазара миналия петък, 29-и февруари. Записът е втори в обединения състав на HELLOWEEN с тримата вокалисти – Kai Hansen, Michael Kiske и Andi Deris и обещава да бъде "най-разнообразното и динамично“ издание в кариерата им. Миксиран в легендарното студио в Нидерландия, “Wisseloord Studios", в което са записвали банди като Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Rammstein и др., “Giants & Monsters" утвърждава мястото на групата на върха на метъл света.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

