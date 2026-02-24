ИЗПРАТИ НОВИНА
Легендарна журналистка днес става на 65
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:44
©
Екатерина Генова е телевизионен журналист. Зрителите я познават като водеща на "Актуална антена" и "Ах, тези муцуни" и като автор на актуалната документална поредица "Лекари по време на пандемия“. Днес тя е един от авторите на проекта "Софиянци“, който има за цел да предаде атмосферата на столицата чрез поредица от документални разкази за емблематични нейни жители, която се излъчва от 7 февруари 2021 в ефира на Bulgaria ON AIR

Екатерина Генова е бивш директор на Дирекция "БНТ Свят и региони“ в Българската национална телевизия.

Завършила е журналистика, специалност "Печат“ в Софийския университет. Работила е като литературен сътрудник и редактор във вестниците "Вечерни новини“ и "Работническо дело“ – "Дума“. През 1990 година започва работа в БНТ като репортер в "По света и у нас“. По-рано  през 1984-86 г. е автор и водещ на тв рубриката "Актуална антена“.

През 1992 година при създаването на Ефир 2  става  автор и водещ на седмичното токшоу "Ах, тези муцуни“. То е на екрана  на  Ефир 2, а след закриването му  и на Канал 1, в продължение на 10 години. Книгата на Екатерина Генова  "450 съботи в студиото на "Ах,тези муцуни“ е посветена на задкадровата биография на предаването. След спирането на предаването, в продължение на 3 години Генова води авторска седмична рубрика със заглавие "Ах, тези…“ във вестник "Стандарт“. От 2005 година Екатерина Генова е ръководител на Сателитния канал на БНТ ТВ“България“.

Сценарист на документални филми  – "Ефир 2 – снимка за спомен“, 40 години БНТ, "Европеецът от Байлово“ /за Елин Пелин/, "Върховният“ /за Райнхолд Меснер/.

Омъжена с трима синове. Родена е на 24 февруари 1961 година. Честит 65-и рожден ден!


