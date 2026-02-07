ЗАРЕЖДАНЕ...
|Красива пловдивчанка с най-високото отличие на CODE Fashion Awards 2026
Една от най-обсъжданите и аплодирани личности на вечерта безспорно бе Мисис Планет и Мисис Европа Манита Вартан, която получи най-високото отличие на CODE Fashion Awards 2026 – престижната титла "Посланик на българската красота по света". Наградата е признание за нейното впечатляващо международно присъствие, изискан стил и активна роля в популяризирането на българската красота и мода извън границите на страната.
Появата на Манита Вартан на сцената бе посрещната с бурни аплодисменти. Видимо развълнувана, тя сподели пред публиката:
"Държа в ръцете си най-престижното отличие в модната индустрия — CODE Fashion Awards. Това е връх, за който мечтае всеки професионален модел в Република България."
Тази година отличията събраха под един покрив емблематични имена. Сред наградените бе и световната футболна легенда Христо Стоичков със своя бранд за спортна мода, както и редица добре познати лица от модната и медийната сцена – Радапола, Румяна Иванова Тейлър, Биляна Йотовска, Маги Желязкова, Кристина Патрашкова, Бачорски, Стефани Обаярду и още вдъхновяващи фигури, които диктуват тенденциите у нас.
"Да бъда отличена редом с личности от такъв мащаб е чест и огромна отговорност. CODE Fashion Award не е просто награда – това е мисия и стимул да продължавам да показвам най-доброто от България пред света", сподели още Манита Вартан.
С много емоция тя благодари на Мария Бонева, създател и собственик на CODE Fashion, както и на всички, които са били до нея през годините:
"Благодаря на всички, които вярваха в мен и ме подкрепяха по този път."
След края на церемонията социалните мрежи буквално се взривиха от кадри и поздравления. Снимките на Манита Вартан от бляскавата вечер предизвикаха международен интерес и стотици реакции, доказвайки още веднъж, че тя е сред най-разпознаваемите български лица на световната модна сцена.
CODE Fashion Awards 2026 се превърна в още една незабравима вечер, а за Манита Вартан – в силен знак, че когато стилът срещне постоянството и международния успех, резултатът е признание на най-високо ниво.
