Коледната звезда може и да е опасна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:59
©
С настъпването на декември, коледната звезда се превръща в основен елемент от интериорната декорация на много домове. Нейните ярки, наситени прицветници – често червени, но също кремави или розови веднага привличат вниманието. Често бъркани с цветя, те всъщност са модифицирани листа. Произхождащо от тропическо Мексико, това растение бързо превръща обикновеното пространство в уютен кът, придавайки му празнична атмосфера. 

Кога и за кого коледната звезда може да е опасна?

Коледната звезда има ефективен защитен механизъм в естествената си среда. Когато е повредено, растението отделя бял, подобен на латекс сок. Тази течност съдържа химикали, които отблъскват насекомите. Този сок може да бъде дразнещ за хората. Контактът с кожата може да причини зачервяване, сърбеж или усещане за парене. При повечето възрастни тези реакции са ограничени до лек дискомфорт. Децата и животните обаче са изложени на повишен риск. 

Въпреки ниската обща токсичност на коледната звезда, децата и домашните любимци са особено изложени на риск, тъй като поведението им насърчава близък контакт с растението. Ярко оцветените прицветници са визуален магнит, често примамващ котките и кучетата да си играят с тях или, още по-лошо, да ги дъвчат.

Как да удължите живота на коледната звезда

Когато животните погълнат листа или прицветници, това може да причини стомашно-чревни проблеми. Честите реакции включват повръщане, диария и повишено слюноотделяне. Въпреки че животозастрашаващите случаи са изключително редки, симптомите могат да бъдат тежки и неприятни, особено при отслабени, възрастни или много млади домашни любимци. Ветеринарните лекари силно съветват да не се пренебрегва предполагаемото отравяне и да се потърси незабавна медицинска помощ. 

Подобна ситуация важи и за малките деца. Ярко оцветените листа лесно привличат вниманието, а най-малкият контакт с млечния сок на коледната звезда може да раздразни лигавиците. Например, ако дете докосне растението и след това си потърка очите, може да се появи неприятно усещане за парене и зачервяване. Дори случайното поглъщане на парче от растението може да причини гадене или коремна болка. 

Трик, с който коледната звезда ще цъфти и след празниците

Ако все пак не искате да се лишите от присъствието на коледна звезда в дома ви, просто поставете растението на повдигната повърхност, като го държите далеч от деца и домашни любимци. И не забравяйте простото правило да си измиете старателно ръцете си след всеки контакт с това растение. 

Коледната звезда е цвете, което може да украси дома и да създаде празнична атмосфера, ако се отнасяте към нея като към ценна декорация, а не като към безобидно стайно растение, пише actualno.


