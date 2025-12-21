ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Как се меси обредният хляб за Бъдни вечер?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:57Коментари (0)258
© БТВ
В навечерието на Коледа ви отвеждаме на едно място, където традицията не е спомен, а жива практика. В село Кладница, недалеч от София, подготовката за Бъдни вечер започва с хляба - питката, в която се замесват вяра, надежда и благословия. 

В навечерието на Коледа, когато времето сякаш се забавя, в читалището на село Кладница оживява един от най-старите български обичаи - месенето на обредния хляб за Бъдни вечер. Тук всяко движение има смисъл, а всяка форма пази свое послание.

"Те са измолвали да имат късмет, щастие, берекет, имане. И всеки един хляб се прави по специфичен начин. И му се влагат различни магични наричения, ако мога така да се изразя - след това те да се осъществят в живота на хората", коментира Надежда пред бТВ.

Традицията повелява питката да бъде приготвяна с мисъл и думи, които не се изричат на глас пред всеки.

"И докато го меси и смесва отделните съставки, тя го прави с определена мисъл и думи, които всяка една жена, която умее да го прави, си знае. Те не могат да бъдат така разпространявани. Те се предават от баба на внучка или от майка на дъщеря", посочва Надежда.

В Кладница питката за Бъдни вечер има различни форми и предназначение – за дома, за стопанството и за коледарите.

"Специално за Бъдни вечер има една голяма питка. Боговица се нарича в определени краища на България. Също така има едни по-малки, които се наричат колачета. И още различни видове, но те са три категории. Едната е основната питка, която е за семейството. Има категория, която е за селското стопанство, за нивата, за животните, за хората, които обработват нивите или се грижат за животните. И третата е за коледарите, които идват на Коледа“, посочва Надежда.

Тези знания се пазят и предават чрез възстановки на обичаи, песни и ритуали, които връщат към корена.

"Най-напред се пресява брашното - три пъти през сито“, посочва Снежана.

Три пъти, за да влезе въздухът, но и за да има ситост и благоденствие.

"Има значение, защото се вкарва самият въздух вътре. То става по-пухкаво брашното. Ситото, през което минава - да бъдат по-

сити, да бъдат всички сити“, коментира Снежана.

След месенето идва украсяването – може би най-важната част.

"Тя вече пак се нарича,  която се прави за кръга около питката. Това е за да се запази семейството здраво, да няма лоши помисли отвън. След това се прави кръстът и вътре се вече слагат слънцето. Слънцето значи да бъде осветлен целият дом, да бъде слънчев дома, за всички хора в дома да са слънчеви. След това се слагат къщата, която къща да бъде пълна с хора“, споделя още Снежана.

В питката оживяват домът, нивата, животните, трудът на човека. Освен паричка, в Кладница в питката се слагат и други знаци.

"Копчето означава - на който се падне, той ще бъде шивачът в къщата.  А за дреновото колонче, което се слага - това е най-здравия човек, който ще бъде здрав през цялата година. За сламка, която се слага - той ще бъде жътварят, който ще жъне на нивата. А бобчето, което се слага - колкото бобчета има в градината, толкова агънца да има в кошарата. Това е, което съм научила от моите си родители, баби и майки“, посочва възрастната жена.

Както всяка традиция и обредният хляб събира поколения, пази памет и напомня, че традициите не се учат от книги, а от ръцете, които месят, и от песните, които се пеят. Защото докато има кой да меси питката, ще има и кой да помни.


Още по темата: общо новини по темата: 119
21.12.2025 Малки помощници на Дядо Коледа изненадаха жителите на Карлово
21.12.2025 С коледен концерт откриха обновената зала на читалището в пловдивско
село
21.12.2025 Това са най-новите тенденции при домовите кражби
21.12.2025 Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
21.12.2025 Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килограм, но не в България
21.12.2025 Коледна мотообиколка премина през Пловдив
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Популярна водеща с тайна сватба?
12:13 / 21.12.2025
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:00 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
20:13 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
19:41 / 19.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
20:52 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
19:00 / 19.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Санкциите срещу Русия
Световна черна хроника
Проблем в болница "Селена"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: