ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила 160 км/ч може да удари Балканите!
Автор: ИА Фокус 14:42Коментари (0)729
©
Ново глобално изследване на Nature Geoscience показва, че бурите по света постепенно променят маршрута си. Вместо да се движат към екватора, както традиционно се случва, те се изместват към полюсите – на север и юг.

Какво означава това?

През последните 40 години центърът на активност на тропическите циклони се е преместил средно с 56 километра на десетилетие към северните ширини. Това означава, че райони като Япония, Южна Корея, Южна Европа и дори Средиземноморието вече се оказват в пътя на урагани и супербури.

"Виждаме пренареждане на климатичната карта на света,“ казва проф. Джеймс Кот от University of Wisconsin–Madison. "Местата, които никога не са усещали тропически вятър, сега започват да го преживяват.“

Причината – затоплящите се океани

Океаните са двигателят на циклони. Когато водата е по-топла, бурите се хранят с енергия. Днес повърхностната температура на тропическите морета е над 1,1°C по-висока, отколкото през XX век.

Това кара бурите да се раждат по-далеч от екватора и да се движат към по-хладни ширини, където атмосферата е по-нестабилна.

Европа в новата бурна зона

През последните години се наблюдават "медитерански циклони“ – хибрид между ураган и средиземноморска буря. Тези системи, наричани Medicanes, вече са удряли Италия, Гърция и дори Южна Франция с ветрове над 160 км/ч. Климатолозите предупреждават, че Балканите са следващата потенциална зона за подобни явления!!!

Северът вече не е безопасен

Северна Европа и дори Канада започват да изпитват по-чести пост-тропически системи – остатъци от урагани, които някога се разпадаха по-рано. Сега те запазват енергията си по-дълго заради по-топлата атмосфера. "Бурите не умират – те мигрират,“ казва проф. Кот.

Планета с нова траектория

Този процес е бавен, но постоянен – и необратим. До 2100 г. учените очакват границата на тропическата буря да се измести с още 500–700 км към полюсите. Това означава по-опасни ветрове за умерените ширини, по-малко предсказуеми сезони и нов тип климатичен риск.

Природата преначертава картата

"Циклоните са като огледало на океаните,“ казва проф. Катрин Дюран от CNRS. "Те отразяват тяхната температура и движение. А когато това огледало се изкриви – изкривява се и времето на планетата.“

Източник: Meteo Balkans







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
64 години от деня, в който човечеството видя собствената си гибел...
19:21 / 30.10.2025
Един от най-богатите ни банкери днес става на 65
14:46 / 30.10.2025
Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионал...
14:27 / 30.10.2025
Установиха нарушения в две от най-популярните предавания на NOVA
12:54 / 30.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Денят на народните будители
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: