|Изкупиха всички билети за Иван и Андрей
"Както я гледате тази зала – утре няма да я познаете. Притеснявам се, защото това нещо не е правено в България. За пръв път ще има дебати на живо", призна Андрей.
Интересът към събитието е огромен. "Изкупиха всички билети и днес пуснахме още 200", обявиха двамата.
По думите им "Сблъсък" се връща в момент, в който обществото има нужда от истински разговор: "Живеем във време, в което младите си мислят, че са свободни, но всъщност не са."
По време на включването в студиото зрителите видяха и Боби Турбото, който успешно влезе отново в култовата си роля, припомняйки духа на оригиналния формат.
"Утре ще празнуваме живота си — 25 години на сцена. Време е за равносметка и за истински въпроси", казаха Иван и Андрей.
