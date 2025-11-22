Изкупиха всички билети за Иван и Андрей

© Иван Христов и Андрей Арнаудов гостуваха в "Събуди се", за да разкажат какво да очаква публиката от специалното издание на "Сблъсък", което отбелязва 25 години от старта на легендарното шоу. Двамата продуценти споделиха, че залата на "Асикс Арена" буквално ще се преобрази за 24 часа.



"Както я гледате тази зала – утре няма да я познаете. Притеснявам се, защото това нещо не е правено в България. За пръв път ще има дебати на живо", призна Андрей.



Интересът към събитието е огромен. "Изкупиха всички билети и днес пуснахме още 200", обявиха двамата.



По думите им "Сблъсък" се връща в момент, в който обществото има нужда от истински разговор: "Живеем във време, в което младите си мислят, че са свободни, но всъщност не са."



По време на включването в студиото зрителите видяха и Боби Турбото, който успешно влезе отново в култовата си роля, припомняйки духа на оригиналния формат.



"Утре ще празнуваме живота си — 25 години на сцена. Време е за равносметка и за истински въпроси", казаха Иван и Андрей.