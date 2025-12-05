ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Изключвайте лампичките на елхата, когато не сте вкъщи
Автор: Десислава Томева 14:15Коментари (0)0
© Фокус
Повечето от търговците и огромна част от домакините украсяват за предстоящите празници месец по-рано. Нормално е да се насладим на онзи гъдел от предстоящите топли и уютни вечери с цветни светлинки и да ги вкараме в дома си, колкото се може по-рано.

Както всяка година и тази, украсих още в началото на декември. Никога до този момент не съм се притеснявала, че докато не сме у дома е възможно някоя от светещите ми украси да даде на късо и да пламне всичко. Тази година се замислих – има ли риск и реших да проверя.

Не било параноя от моя страна! Според експерти, има реална опасност от пожари, ако коледните лампички се оставят включени без надзор. Най-честите рискове са свързани с нискокачествени кабели, остарели светлини и некачествени продукти, които могат да прегреят или да дадат на късо.

"Фокус" съветва, позовавайки се на експертите:

– Изключвай лампичките, когато не си вкъщи или през нощта. Дори качествените продукти могат да представляват риск при дълго непрекъснато използване.

– Използвай само сертифицирани продукти. Винаги проверявай дали лампичките имат маркировка за безопасност и отговарят на стандартите. Избягвай прекалено евтини или несертифицирани продукти.

– Проверявай състоянието на украсата. Ако използваш стари лампички, увери се, че кабелите не са протрити или оголени. Също така избягвай лампички с тънки кабели, защото те са по-податливи на повреди​.

– Използвай удължители с предпазител. Това намалява риска от претоварване на електрическата мрежа.

– Дръж лампичките далеч от запалими предмети. Избягвай контакт на светлините с материали като хартия, тъкани и сухи клони на елхата.

Тези предпазни мерки ще ти помогнат да се насладиш на празничното настроение без излишни тревоги, защото според проучвания, 30% от празничните пожари в домовете са причинени от осветителни украси, пише "Фокус".


Още по темата: общо новини по темата: 65
04.12.2025 Запалиха светлините на елхата в "Източен"
04.12.2025 Тази година по-добре не слагайте тези играчки на елхата
03.12.2025 Запалиха светлините на коледната елха в "Тракия"
03.12.2025 Къща в пловдивско село се превърна в коледна атракция
03.12.2025 Ето с какво работно време ще са големите магазини по празниците
03.12.2025 Грейват светлините на коледната елха в "Тракия"
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина Кари-Хироюки Тагава
09:03 / 05.12.2025
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:47 / 05.12.2025
Звездната рожденичка днес става на 50
08:42 / 05.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
16:51 / 04.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки
14:25 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Факторът Илон Мъск
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Спортен комплекс - до езиковите гимназии
Никулден 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: