|Изключвайте лампичките на елхата, когато не сте вкъщи
Както всяка година и тази, украсих още в началото на декември. Никога до този момент не съм се притеснявала, че докато не сме у дома е възможно някоя от светещите ми украси да даде на късо и да пламне всичко. Тази година се замислих – има ли риск и реших да проверя.
Не било параноя от моя страна! Според експерти, има реална опасност от пожари, ако коледните лампички се оставят включени без надзор. Най-честите рискове са свързани с нискокачествени кабели, остарели светлини и некачествени продукти, които могат да прегреят или да дадат на късо.
"Фокус" съветва, позовавайки се на експертите:
– Изключвай лампичките, когато не си вкъщи или през нощта. Дори качествените продукти могат да представляват риск при дълго непрекъснато използване.
– Използвай само сертифицирани продукти. Винаги проверявай дали лампичките имат маркировка за безопасност и отговарят на стандартите. Избягвай прекалено евтини или несертифицирани продукти.
– Проверявай състоянието на украсата. Ако използваш стари лампички, увери се, че кабелите не са протрити или оголени. Също така избягвай лампички с тънки кабели, защото те са по-податливи на повреди.
– Използвай удължители с предпазител. Това намалява риска от претоварване на електрическата мрежа.
– Дръж лампичките далеч от запалими предмети. Избягвай контакт на светлините с материали като хартия, тъкани и сухи клони на елхата.
Тези предпазни мерки ще ти помогнат да се насладиш на празничното настроение без излишни тревоги, защото според проучвания, 30% от празничните пожари в домовете са причинени от осветителни украси, пише "Фокус".
