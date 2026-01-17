ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Изгавриха се с Цветанка Ризова
За щастие социалните мрежи реагираха бързо и свалиха клипа. Това обаче не попречи на бурните реакции. Части от зрителите бяха искрено възмутени, че лицето на уважаван журналист е нагло използвано за фалшива реклама. Най-уязвими остават възрастните хора, които често възприемат подобни клипове като реални.
Случаят отново поставя сериозният въпрос за злоупотребата с изкуствен интелект, липсата на контрол и загуба на доверие в публичните личности.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3022
|предишна страница [ 1/504 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нана Гладуиш отново с диагноза рак
21:12 / 16.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
19:35 / 16.01.2026
Голям срив в социалната мрежа X
19:19 / 16.01.2026
"Револют" пуска нова функция в приложението си
16:36 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Нов български сериал тръгва в ефир скоро
15:10 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Първи полет за българските изтребители F-16
20:00 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS