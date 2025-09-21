Иван Звездев: Бездарната администрация унищожава държавата ни!

© От три години топкулинарят Иван Звездев изпраща сигнали до общината за опасно дърво, което е надвиснало над международния път бул. "Самоковско шосе“. Въпреки многократните писма и телефонни обаждания от негова страна, институциите не предприемат никакви действия.



"Стволът е изгнил и е видно с просто око, че ще падне. Това е гигантско дърво, с диаметър 2–3 метра. Ако се стовари върху автобус с деца, ще стане огромна трагедия“, разказва притеснен Звездев пред "България Днес“.



По думите му дървото се намира на адрес бул. "Самоковско шосе“ 178, от страната на детската градина и недалеч от гребната база край Панчарево. Според специалисти от ВиК, които преди време работили в района, дървото е изгнило в основата си и представлява сериозна заплаха, тъй като корените му са върху изкуствен насип.



"Всеки ден минавам покрай него и всеки ден си мисля, че може да падне. А сигналите ми до общината потъват в нищото. Никой не отговаря!“, казва телевизионният водещ.



Звездев изразява остро възмущение и от бездействието на институциите:



"И като стане нещо лошо, ни казват: "Началникът е наказан“. Но чиновниците са защитени със закон – на тях нищо не им се случва. В най-лошия случай ги преместват от директор на заместник-директор. Продължават да стоят на държавна хранилка и да не вършат нищо.“



Топготвачът прави сравнение между труда в частния сектор и този в администрацията:



"Аз работя всеки ден. Ако оставиш домата 12 дни без грижа, той ще загине. А чиновниците са в постоянна почивка и точно това правят с държавата – оставят я да загине.“



Звездев е категоричен:



"Тази бездарна администрация унищожава държавата ни! Апаратчиците си почиват, а населението намалява. Вижте какво става и с безводието в Плевен и на още места – половин България е без вода, а чиновниците не предприемат нищо.“