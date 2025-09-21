ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Иван Звездев: Бездарната администрация унищожава държавата ни!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42Коментари (0)693
©
От три години топкулинарят Иван Звездев изпраща сигнали до общината за опасно дърво, което е надвиснало над международния път бул. "Самоковско шосе“. Въпреки многократните писма и телефонни обаждания от негова страна, институциите не предприемат никакви действия.

"Стволът е изгнил и е видно с просто око, че ще падне. Това е гигантско дърво, с диаметър 2–3 метра. Ако се стовари върху автобус с деца, ще стане огромна трагедия“, разказва притеснен Звездев пред "България Днес“.

По думите му дървото се намира на адрес бул. "Самоковско шосе“ 178, от страната на детската градина и недалеч от гребната база край Панчарево. Според специалисти от ВиК, които преди време работили в района, дървото е изгнило в основата си и представлява сериозна заплаха, тъй като корените му са върху изкуствен насип.

"Всеки ден минавам покрай него и всеки ден си мисля, че може да падне. А сигналите ми до общината потъват в нищото. Никой не отговаря!“, казва телевизионният водещ.

Звездев изразява остро възмущение и от бездействието на институциите:

"И като стане нещо лошо, ни казват: "Началникът е наказан“. Но чиновниците са защитени със закон – на тях нищо не им се случва. В най-лошия случай ги преместват от директор на заместник-директор. Продължават да стоят на държавна хранилка и да не вършат нищо.“

Топготвачът прави сравнение между труда в частния сектор и този в администрацията:

"Аз работя всеки ден. Ако оставиш домата 12 дни без грижа, той ще загине. А чиновниците са в постоянна почивка и точно това правят с държавата – оставят я да загине.“

Звездев е категоричен:

"Тази бездарна администрация унищожава държавата ни! Апаратчиците си почиват, а населението намалява. Вижте какво става и с безводието в Плевен и на още места – половин България е без вода, а чиновниците не предприемат нищо.“


Още по темата: общо новини по темата: 1345
20.09.2025 Брад Пит рухна на снимачната площадка
20.09.2025 Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
20.09.2025 Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили
20.09.2025 Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
20.09.2025 Бившата половинка на Мартин Елвиса изпадна в тежка нервна криза
20.09.2025 Адвокатка остави Ники Кънчев без думи
предишна страница [ 1/225 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
16:56 / 20.09.2025
Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили
16:50 / 20.09.2025
Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
16:11 / 20.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще с...
14:17 / 20.09.2025
Бившата половинка на Мартин Елвиса изпадна в тежка нервна криза
14:12 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
20:28 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: