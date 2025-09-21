ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Звездев: Бездарната администрация унищожава държавата ни!
"Стволът е изгнил и е видно с просто око, че ще падне. Това е гигантско дърво, с диаметър 2–3 метра. Ако се стовари върху автобус с деца, ще стане огромна трагедия“, разказва притеснен Звездев пред "България Днес“.
По думите му дървото се намира на адрес бул. "Самоковско шосе“ 178, от страната на детската градина и недалеч от гребната база край Панчарево. Според специалисти от ВиК, които преди време работили в района, дървото е изгнило в основата си и представлява сериозна заплаха, тъй като корените му са върху изкуствен насип.
"Всеки ден минавам покрай него и всеки ден си мисля, че може да падне. А сигналите ми до общината потъват в нищото. Никой не отговаря!“, казва телевизионният водещ.
Звездев изразява остро възмущение и от бездействието на институциите:
"И като стане нещо лошо, ни казват: "Началникът е наказан“. Но чиновниците са защитени със закон – на тях нищо не им се случва. В най-лошия случай ги преместват от директор на заместник-директор. Продължават да стоят на държавна хранилка и да не вършат нищо.“
Топготвачът прави сравнение между труда в частния сектор и този в администрацията:
"Аз работя всеки ден. Ако оставиш домата 12 дни без грижа, той ще загине. А чиновниците са в постоянна почивка и точно това правят с държавата – оставят я да загине.“
Звездев е категоричен:
"Тази бездарна администрация унищожава държавата ни! Апаратчиците си почиват, а населението намалява. Вижте какво става и с безводието в Плевен и на още места – половин България е без вода, а чиновниците не предприемат нищо.“
