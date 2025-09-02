ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Инцидент с известна актриса на снимачната площадка
42-годишната звезда бе заснета как пада по стълби заради счупено токче. От клипове се вижда, че вместо да се смути, Хатауей избухва в смях. Все още не е ясно дали този момент е бил част от сценария.
Миналия месец Мерил Стрийп също бе забелязана за първи път на снимачната площадка, потвърждавайки завръщането си в емблематичната роля на главната редакторка на списание Runway Миранда Прийстли.
В оригиналния филм Хатауей влезе в образа на новата асистентка Анди Сакс, която претърпя цялостна трансформация под строгото ръководство на Прийстли.
Другата асистентка на Миранда, Емили Чарлтън, в ролята на Емили Блънт, също бе заснета наскоро на снимачната площадка в Ню Йорк, като потвърди, че актьорският състав на култовата продукция се събира отново за продължението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1078
|предишна страница [ 1/180 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Превърнете всяка снимка в шедьовър с новата серия Huawei Pura 80 ...
13:31 / 02.09.2025
Новата водеща на bTV се разплака: Само Господ спаси детето ми
13:05 / 02.09.2025
Легендарните HELLOWEEN са първият хедлайнер на "Мидалидаре" през ...
11:22 / 02.09.2025
Почина легенда на Холивуд
08:38 / 02.09.2025
Зрители след снощното начало на новия "Ерген": Падение и подиграв...
08:31 / 02.09.2025
Григор Димитров с нова визия
19:35 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS