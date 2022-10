И картина на Моне бе залята с картофено пюре в знак на протест

© Twitter Екоактивисти хвърлиха картофено пюре върху картината на Клод Моне Les Meules ("Купа сено“) в музея "Барберини“ в Потсдам, Германия, съобщава The Guardian. Протестиращите казаха, че акцията е бил замислена като сигнал за събуждане за климатичната катастрофа.



"Хората гладуват, хората замръзват, хората умират“, казва един от активистите във видео, публикувано в Twitter Letzte Generation ("Последното поколение“).



"Намираме се в климатична катастрофа и всичко, от което се страхувате, е доматена супа или картофено пюре върху картина. Знаеш ли от какво ме е страх? Страхувам се, защото науката ни казва, че няма да можем да изхранваме семействата си през 2050 г.“, казва още протестиращият.



Припомняме, че преди девет дни активисти от инициативата Just Stop Oil хвърлиха доматената супа върху "Слънчогледите“ на Винсент ван Гог в Националната галерия в Лондон. Говорител на музея съобщава, че картината е била защитена от стъкло и че не изглежда да е повредена.



Напоследък художествените галерии станаха популярни места за привличащи вниманието протести. През юли двама членове на италианската климатична активистка група Ultima Generazione (също "Последното поколение“) залепиха дланите си върху стъклото, защитаващо Primavera на Сандро Ботичели в галерия Уфици във Флоренция, и разпънаха банер с надпис Ultima Generazione No Gas No Carbone (Последно поколение, без газ, без въглища).



Две седмици по-рано активисти на кампанията Just Stop Oil се залепиха за рамката на 500-годишна картина на Тайната вечеря в Кралската академия в Лондон.