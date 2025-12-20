"Хакнаха" Васил Василев - Зуека

© "Хакнаха профила ми!", това съобщи Васил Василев-Зуека, който в момента живее в в Испания и рисува уникални картини.



Преди няколко години избра да живее със семейството си, далече от България. Въпреки многото увещания да се върне и да работи за Маги Халваджиян и предаването "Като две капки вода" Зуека все отказваше.



Все пак тази година той прие да е трети водещ на финала на стадион "Васил Левски" в София.



"Затова сега съм на друга площадка в социалните мрежи", завръшва Васко.