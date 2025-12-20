ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|"Хакнаха" Васил Василев - Зуека
Преди няколко години избра да живее със семейството си, далече от България. Въпреки многото увещания да се върне и да работи за Маги Халваджиян и предаването "Като две капки вода" Зуека все отказваше.
Все пак тази година той прие да е трети водещ на финала на стадион "Васил Левски" в София.
"Затова сега съм на друга площадка в социалните мрежи", завръшва Васко.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2681
|
|предишна страница [ 1/447 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
20:13 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
12:40 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS