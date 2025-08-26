ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голямо щастие за Тейлър Суифт
Двойката обяви, че се e сгодила в едновременни публикации, споделени в социалните медии. "Вашият учител по английски език и вашият учител по физическо възпитание ще се женят“, гласи надписът на публикацията.
Тяхната почти двугодишна връзка започна през септември 2023 г., когато Суифт се появи на първия си от многото мачове на Kansas City Chiefs, отбора от NFL, в който играе Келс, за да го подкрепи.
И така... всичко започна с гривна на приятелството с телефонния номер на Келс.
