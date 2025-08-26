ИЗПРАТИ НОВИНА
Голямо щастие за Тейлър Суифт
Автор: Николина Александрова 21:20
©
Връзката между Тейлър Суифт и Травис Келс преминава от "гимназиална" към официално "сгодени", пише CNN. Играта на думи от страна на американската медия не е случайна.

Двойката обяви, че се e сгодила в едновременни публикации, споделени в социалните медии. "Вашият учител по английски език и вашият учител по физическо възпитание ще се женят“, гласи надписът на публикацията.

Тяхната почти двугодишна връзка започна през септември 2023 г., когато Суифт се появи на първия си от многото мачове на Kansas City Chiefs, отбора от NFL, в който играе Келс, за да го подкрепи.

И така... всичко започна с гривна на приятелството с телефонния номер на Келс.


