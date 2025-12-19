ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голямо щастие в семейството на Камелия Тодорова
"Най-после имаме мъж в семейството", сподели щастливата баба пред "Телеграф". Името на новородения наследник е Леон, а гордият татко е дългогодишният партньор на Рейчъл – музикантът и продуцент Страхил Велчев, по-известен като DJ KiNK.
Камелия разказа, че великата новина я е застигнала по време на репетиция за концерт. "Още не съм го видяла, че имах концерт снощи. Другата баба и каката са отишли да го видят. Аз ще мина тази вечер, че през деня имам задачи, а утре ги изпишат“, сподели певицата.
Раждането е преминало нормално и без усложнения, а цялото семейство очаква с нетърпение първите празнични дни с новия член.
Това е второ дете за Рейчъл, която вече е майка на Изабела. Джаз дивата също е баба и на малката Ида – дъщеря на другата ѝ близначка Мириам-Ребека, която живее и работи в Германия.
"Не знам дали Мириам има планове за второ дете. Сега като си дойде, може да я попитам", шеговито казва Кеми. И допълва, че Коледа традиционно събира фамилията – поне два пъти годишно всички са заедно, независимо от разстоянията.
Певицата признава и още нещо доста любопитно: внучките ѝ я наричат "бабхен" – нейна модерна версия на традиционното обръщение.
