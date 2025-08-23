ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма звезда: Отслабнах, но не с диети
"Никога не успявах да достигна теглото, което ми беше необходимо, независимо какво правех, независимо колко тренирах", обяснява тя. "Беше лудост, защото никога в живота си не съм била в такава ситуация, в която да работя толкова усилено, да се храня толкова здравословно и никога да не успявам да стигна до желаното тегло."
"Никога не съм използвала преки пътища в кариерата си и винаги съм работила много усилено. Знам какво е нужно, за да бъдеш най-добрият", казва 23-кратната шампионка от Големия шлем. "Затова беше много разочароващо да правя същите неща и никога да не мога да променя числото на кантара или начина, по който изглеждаше тялото ми."
Килограмите не изчезват
Уилямс се сблъска с подобни трудности след раждането на втората си дъщеря, Адира Ривър, през август 2023 г. Тя успя да свали много килограми за две седмици, но след това теглото ѝ остава непроменено. "Не свалих нито един килограм повече", шегува се тя. "Просто си помислих: "Боже, не знам дали някога ще успея да се върна там, където трябва да бъда", спомня си тенис звездата. Знаейки, че е отлична в поддържането на здравословен начин на живот като бивша професионална спортистка, Уилямс решила, че е време да опита нещо различно. Тя решила да се довери на лекарство за отслабване.
Уилямс признава, че има много противоречия около употребата на такива лекарства и признава, че е била много нервна при вземането на решението да ги използва. "Направих много проучвания по темата. Мислех си: "Това ли е краткият път? Какви са ползите? Какви са недостатъците?" Исках да се запозная добре с темата, преди да го направя", казва тя.
"Просто мога да правя повече неща. По-активна съм. Ставите ми не ме болят толкова много. Чувствам, че нещо толкова просто като да се наведа е много по-лесно за мен. И го правя много по-бързо", обяснява тя. "Чувствам, че имам много енергия и това е страхотно. Просто се чувствам много добре." Като човек, който е бил откровен през цялата си спортна кариера, Уилямс казва на PEOPLE, че за нея е било важно да сподели публично своето пътуване. Тя постоянно публикува видеоклипове от тренировките си в социалните медии и знае как да поддържа форма, но казва, че е нормално да признаеш, че все още се нуждаеш от помощ и че това не е пряк път".
