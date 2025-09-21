ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Голяма холивудска звезда се завръща към музиката
Автор: ИА Фокус 16:30Коментари (0)117
©
След повече от десетилетие далеч от звукозаписното студио, американската актриса и певица Хилари Дъф подготвя завръщане, пише Hürriyet Daily News.

Бившата звезда на Disney Channel, която спечели световна слава в началото на 2000-те години чрез хитовото шоу "Лизи Макгуайър“ и поредица от успешни поп албуми, обяви, че е подписала договор с Atlantic Records и в момента работи върху нов материал.

Дъф разкри, че проектът не само ще отбележи първия ѝ албум от 10 години насам, но и ще бъде придружен от нов документален сериал, озаглавен "Защото от това са направени мечтите“. Очаква се сериалът да проследи нейното лично и професионално пътешествие, предлагайки поглед зад кулисите на завръщането ѝ към музиката, преживяванията ѝ като изпълнител и балансирането ѝ между кариерата и майчинството.

Музикалната кариера на 37-годишната звезда до голяма степен беше в застой след албума ѝ от 2015 г. "Breathe In. Breathe Out“. Предстоящият албум сигнализира за нов етап от живота й, като Дъф обещава звук, който отразява както нейната зрялост, така и поп звученето й, която я направи фаворит в класациите преди две десетилетия.

"Чувствам, че е подходящ момент да се върна на сцената и да се свържа отново с хората чрез музиката“, каза Дъф в изявление. С албума и документалния филм, които ще бъдат издадени през 2026 г., тя изглежда готова да прегърне двойната си идентичност като опитна актриса и поп звезда.


Още по темата: общо новини по темата: 1350
21.09.2025 »
21.09.2025 »
21.09.2025 »
21.09.2025 »
21.09.2025 »
20.09.2025 »
предишна страница [ 1/225 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни...
13:49 / 21.09.2025
Свилен Ноев: Баща ми беше гнусна свиня
11:34 / 21.09.2025
Д-р Енджи Касабие с авторско предаване в един от най-влиятелните ...
10:21 / 21.09.2025
Енрике Иглесиас пред 30 000 души на националния стадион: Обичам в...
09:56 / 21.09.2025
Иван Звездев: Бездарната администрация унищожава държавата ни!
08:42 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
20:28 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Ремонтират подлеза под Пощата
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: