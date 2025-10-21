ИЗПРАТИ НОВИНА
Глория напусна сцената
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:24
©
Истинска драма се разигра през уикенда в столичен клуб, където фолк иконата Глория изнесе поредното си горещо участие. По време на едно от златните ѝ парчета обаче неочаквано пиян и видимо неадекватен посетител хвърли кен от енергийна напитка право към сцената, като металният предмет падна опасно близо до певицата и музикантите ѝ.

Публиката затаи дъх, очаквайки скандал, но вместо избухване Глория реагира с класа – прекъсна песента, поклони се и с изправена глава напусна сцената. Без викове, без драма, без евтини жестове – просто ясен знак, че не търпи неуважение, независимо дали идва от подпийнал "фен“ или самозабравил се хулиган.

Охраната реагира мигновено и изведе нарушителя, а останалите в залата аплодираха поведението на звездата. "Глория си остава кралица – винаги класа и без компромиси!“ – коментира посетител от публиката след инцидента.

И този път примата на попфолка доказа, че истинските дами не се принизяват – те просто слизат от сцената с достойнство, пише  Intrigi.


Икона? Иконите са в манастира и църквите. Когато слезе завинаги от сцената ще разберем каква певица е. Ако я забравят за два петъка - ясно.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: