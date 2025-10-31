ИЗПРАТИ НОВИНА
Германецът Давид печели "Биг Брадър"?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:02
©
След 20 години история у нас емблематичното риалити на Нова тв "Биг Брадър" е напът да се похвали с първия си победител чужденец. Германецът Давид Бет е абсолютният фаворит на зрителите този сезон, пише "Уикенд". Близо месец преди финала вече е ясно, че трябва да стане чудо, за да се размине той с победата.

"Най-сладкото и забавно брадърче евър – Давидката"; "Това момче заслужава да спечели. Много чиста душичка"; "Номер едно си, Давид, ти си моят фаворит" – в този дух са почти всички коментари, които в последно време заливат мрежата, щом въпросът опре до актуалните съквартиранти в Къщата на Големия брат. 20-годишният Давид изпъква между тях със спокойствие, позитивизъм и привързаност към приятелката си, която вече всички зрители познават като Насето. Момичето се включи в риалитито за кратка онлайн среща с половинката си и чувствата между тях изглеждаха толкова чисти и искрени, че брадърите се просълзиха. "Плакахме и ние пред телевизорите!", споделят доста зрители. Срещата продължи едва около 2 минути, в които Давид на няколко пъти каза през сълзи: "Мале, Насе! Много си хубава!", а тя отговаряше: "И ти си много сладичък! Нямам търпение да започне вечер предаването, за да те гледам!". Явно двойката е много влюбена и очаква занапред да й се случват само хубави неща. "И двамата са чисти души и любовта им е такава. Сякаш са от друго измерение и са успели да останат добри и чистосърдечни", коментират хората.

Германецът печели фенове с позитивното си отношение към съквартирантите и с това, че изглежда спокоен и усмихнат. Още при влизането си в риалитито той отбеляза, че очаква да се забавлява в Къщата. В същото време повечето от останалите съквартиранти, съдейки по това, което ни показват в шоуто, прекарват основната част от времето си в караници за храна и цигари. "Най-истинският човек в Къщата за мен е той! Победителят! Давид е номер едно вътре! Браво, момче! Само той дава пример на младото поколение?", пишат зрители.

Към момента германчето е единственият участник в актуалния сезон на "Биг Брадър", за когото не могат да се намерят почти никакви негативни коментари. Много хора споделят, че момчето е било техен фаворит за победа още с влизането си в Къщата на 21 септември, когато стартира сезонът. Давид е син на германец и българка. Роден е в Триер, завършил е бизнес училище в родината си, но идва в България заради момиче – русокосата Наси (Анастасия), която зрителите видяха по време на виртуалната му среща с нея. Момчето заживява при баба си в София. Твърди, че трите неща, които могат да му "оправят" живота, са да има мускули, да е известен и богат. Но от изявите му в Къщата зрителите стигат до заключение, че има далеч по-дълбока душевност от това, което обикновено си мислиш за хората, които целят да имат мускули, известност и пари, а и доста добро възпитание на фона на останалите съквартиранти.

Любимо занимание на момчето е да готви и да меси. Мечтата му е да отвори пекарна, в която да работи заедно с Насето. "Обичам си Насето много и някой ден ще се оженя за нея", категоричен е младият германец. С тази любов, с усмивката и позитивното си отношение към другите той печели зрителите на своя страна. Отсега личи, че има най-големи шансове на финала на шоуто, който е планиран за 15 ноември, да събере най-голяма част от гласовете им и да излезе от риалитито като победител с наградата от 100 хиляди лева. Сумата със сигурност би му помогнала да сбъдне мечтата си да отвори собствена пекарна в столицата.


