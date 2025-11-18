ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гери Малкоданска каза за сватбата
"На осмия месец от връзката ни Алекс ми предложи брак. Аз приех годежния пръстен, но не се оженихме. Нямам време за сватба", отсича красивата Гери.
Романтичното предложение става в Лос Анджелис по време на залез. Малкоданска казва "да", без да се колебае, но така и не организира сватба. По думите на Алекс предложението било негова работа, а организацията на събитието - нейна. До сватбен марш обаче няма изгледи да се стигне скоро.
Синоптичката и интериорният дизайнер се запознават преди 10 години в столично заведение. Оттогава са неразделни. Имат две деца и много щастливи спомени, но не и халки на ръцете си. Гери споделя, че в началото е била "едно много ревниво чудовище", но с времето Алекс успява да я излекува.
"Мина ми вече този период. Ако трябва да съм откровена, и Алекс не ми дава поводи за ревност. Ние не излизаме отделно не защото не се пускаме, а защото не искаме", разкрива още за отношенията им Малкоданска.
Гери подчертава, че отношенията им са хармонични и прекрасни благодарение на Алекс. По думите й той е много грижовен, разбиращ, подкрепящ и постоянно подобрява връзката им с различни трикове. Двaмaтa cи пoмaгaт и ce yчaт eдин oт дpyг.
Haй-тpyдният мoмeнт за двойката бил aдът, пpeз кoйтo ce нaлoжилo дa минaт, пpeди нa бял cвят дa ce пoяви cинът им Лeo. Пopaди гoлeмия cтpec в живoтa нa Гepи пo вpeмe нa бpeмeннocттa й имaлo гoлям pиcк бeбeтo дa ce poди пpeждeвpeмeннo, пише HotArena. B пpoдължeниe нa 40 дни тя билa в бoлницaтa, но влюбените успяват да преминат през този период и днес гледат с усмивка и двете си деца.
