Галена: И двамата плакахме, а аз не знаех къде се намирам

© Грандиозният концерт на Галена, озаглавен "Еуфория", който се проведе в София, вече е в миналото. Но емоциите след него не стихват. Ето какво каза и самата изпълнителка:



Алекс… моят малък голям герой. Излезе на сцената като истинска звезда – пя, разсмя, развълнува, а залата скандираше името му!



И никой не знаеше, че само часове по-рано се беше спънал в залата, счупи зъб… и двамата плакахме, а аз не знаех къде се намирам!



Той не се отказа. Излезе – с усмивка, с плам в очите, с кураж и любопитство!



Стоях отстрани и не вярвах колко голям може да бъде това малко момче.



Герой – във всичко. Благодаря ти, мамо, че сподели тази ЕУФОРИЯ с мен!