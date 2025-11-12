ЗАРЕЖДАНЕ...
|Галена: И двамата плакахме, а аз не знаех къде се намирам
Алекс… моят малък голям герой. Излезе на сцената като истинска звезда – пя, разсмя, развълнува, а залата скандираше името му!
И никой не знаеше, че само часове по-рано се беше спънал в залата, счупи зъб… и двамата плакахме, а аз не знаех къде се намирам!
Той не се отказа. Излезе – с усмивка, с плам в очите, с кураж и любопитство!
Стоях отстрани и не вярвах колко голям може да бъде това малко момче.
Герой – във всичко. Благодаря ти, мамо, че сподели тази ЕУФОРИЯ с мен!
